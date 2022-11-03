Büyük tehdit: Hayatı tehlikede...

2021 yazında Barcelona'ya gözyaşlarıyla veda ederek PSG'ye imza atan Lionel Messi gözünü Dünya Kupası'na çevirdi. Dünya yıldızı, PSG'nin Teknik direktörü Galtier'e sürpriz bir istekte bulundu. Öte yandan Arjantin taraftar grubundan ise rakip futbolculara Messi tehdidi geldi.

DÜNYA KUPASI'NA ÇOK FORMDA GİRECEK

Futbolun yaşayan efsanelerinden Lionel Messi, bu sezon şu ana kadar performansıyla herkesi büyüledi. Messi, PSG'nin Fransa Ligue 1'de Troyes'u sahasında 4-3 yendiği maçta 1 gol attı, 1 de gol pası verdi. PSG son olarak Devler Ligi'nde Juventus'u 2-1 mağlup ederek tur attı.





35 yaşındaki süperstar, ülkesi Arjantin'le boy göstereceği 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala, adeta alev almış durumda... Katar'daki organizasyonun, Milli formayla son turnuvası olabileceğini belirten Messi, Paris deviyle çıktığı 18 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez sallarken, 13 de asist yaptı.

37 YILLIK HASRET

Dünya Kupası'nı en son 1986'da Diego Armando Maradona'yla kazanan Arjantin, 37 yılı bulan hasreti 2022 FIFA Dünya Kupası'nda sonlandırmak istiyor.

GUARDIOLA'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Paris Saint Germain forması giyen eski öğrencisi Lionel Messi ile ilgili övgü dolu sözler söyledi.

Guardiola, "İtiraf etmem gerekirse Messi'nin tahtını almaya çalışanlar için üzülüyorum. Eminim ki bu imkansız bir şey. Çünkü Messi tüm zamanların en iyisi" dedi.

Arjantinli yıldızın çok farklı bir oyuncu olduğuna dikkati çeken Guardiola, "Messi, mükemmel bir futbolcunun yapması gereken her şeyi yapabilir. Hem de bunu üç günde bir yapıyor" açıklamasını yaptı.

MESSI'DEN GALTIER'E SÜRPRİZ İSTEK

Fransız basının çıkan habere göre; Lionel Messi, Dünya Kupası'ndan önceki son Paris Saint-Germain maçında oynamamak için Christophe Galtier’den izin istedi.

Eğer Arjantin Dünya Kupası'nda finale çıkarsa Messi'nin 1000. resmi maçına denk gelecek. Bu durum Messi'nin Dünya Kupası şampiyonluğuna çok inandığı şeklinde yorumlandı.

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"MESSI'YI SAKATLAYANIN HAYATI TEHLİKEDE"

Öte yandan Arjantin taraftar grubu Ultras'tan rakiplere Messi tehdidi geldi. Ultras yaptığı açıklamada "Dünya Kupası öncesi Messi'yi sakatlayan herhangi bir oyuncunun hayatı tehlikededir. Herkes O'na dikkatli davransın. 37 yıldır dünya kupasını kazanamadık, Messi bunu başarabilecek tek isim. Bu bir uyarı değil, tehdittir." ifadelerini kullandı.

PSG'DEN SÖZLEŞME HAREKETİ

Paris Saint-Germain, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi için harekete geçti. Fransız basınından L'Equipe'nin haberine göre, kulübün sportif direktörü Luis Campos, Arjantinli yıldıza bu hafta yeni sözleşme teklifinde bulundu.

Campos'un amacının Dünya Kupası başlamadan önce Messi ile yeni kontrat yapmak olduğu kaydedildi.

35 yaşındaki futbolcunun da PSG'den gelen bu yeni sözleşme teklifini değerlendirdiği aktarıldı. Messi'nin takımda kalmak adına en büyük şartının ise yüksek maaş olduğunun altı çizildi.

INTER MIAMI İLE ÖNE GEÇTİ

İngiliz basını, kısa bir süre önce David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Lionel Messi'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürmüştü. (Skorer)