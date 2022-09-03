Türk milletinin zafere koştuğu ve bir ulusun yeniden doğduğu Büyük Taarruz ’un 100. yılında Afyon Kocatepe anıtından başlayan maratonun beşinci günü sonunda sporcular toplam 287 kilometrelik zorlu parkurunu geride bıraktı.

Afyon Kocatepe Anıtı’ndan başlayan ve halk etabında yoğun bir katılım ile start alan Zafer Ultra Maratonu’nun geleneksel hale getirilmesi ve Zafer Yolu’nun yıllar boyunca yeni nesiller tarafından şükranla hatırlanması ve birlik beraberlik bilincinin değerinin farkındalığının korunması hedefleniyor.

Maratonun 5. gününde sporcular toplam 37 kilometrelik koşuyu tamamlayarak, Büyük Taarruz rotasındaki zorlu bitirmeye daha da yaklaştı. Turgutlu Karpuz Kaldıran Anıtı’ndan başlayan ve Kemalpaşa Şehitliği’nde noktalanan Zafer Ultra Maratonu’nun finiş çizgisine 8 kilometre kaldı.

Yarın İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda saat 17.00’da sona erecek olan maratonun kapanışına Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile katılarak, sporculara madalyalarını taktim edecek.

Sanal koşu ile şehit ve gazi çocuklarına destek kampanyası

Büyük Taarruz ruhunu tüm Türkiye’ye yayacak etkinlikler dizisi içinde Zafer Sanal Koşusu da planlandı. Hedef, bulunan konum fark etmeksizin mümkün olduğunca fazla insanın ortak amacın bir parçası olmasını sağlamak. Dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden kaydolarak, bulunduğunuz şehirde koşarak ya da yürüyerek destek vereceğiniz sanal koşudan toplanacak bağışlar şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine destek olarak bağışlanacak.

Nef Vakfı, 2016 yılından bugüne, sivil ve resmi ayırt etmeksizin, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ulaştığı şehit ve gazi çocuklarına düzenli burs desteği sağlıyor. Destek sağlanan çocukların sayısının Zafer Ultra Maratonu katkısıyla artırılması amaçlanıyor.

Nef Vakfı Hakkında

Nef Vakfı, toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak, dokunduğu insanların hayatında fark ve farkındalık yaratmak amacıyla NEF çatısı altında çalışmalarına başladı. İnsanların dertleri ile dertlenmek, hayatlarına değer katabilmenin, yaptığını anlatmaktan ziyade eyleme geçirmeyi gerektirdiğini bilerek 2015 yılında vakıf kimliğine geçti ve bu yolda Nef Vakfı’na katılmak isteyen gönüllülerle buluşmaya başladı. Nef Vakfı’nda atılan her adım hep aynı düşünceyle atıldı: Verdiğimiz bizimdir, elimizde tuttuğumuz değil. Verdiğimiz kadar zenginiz, kazandığımız kadar değil. İlk günden bu yana insanların derdi ile dertlenen, hayallerine ve umutlarına ortak Nef Vakfı, insana ve topluma değer katmak, değişime ortak olmak, destek verene de alana da yeni bir hayatı fark ettirebilmek için çalışıyor.