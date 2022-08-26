Büyük Taarruz’un 100. yılı ‘Zafer Ultra Maratonu’ ile kutlanacak

Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyan Büyük Taarruz‘un 100. yıl dönümü ‘Zafer Ultra Maratonu’ ile kutlanacak. Nef Vakfı öncülüğünde 30 Ağustos’ta Afyon Kocatepe Anıtı’ndan başlayacak olan maraton, Kütahya-Dumlupınar, Manisa-Salihli, Turgutlu ve İzmir- İnciraltı güzergahında devam edecek ve 4 Eylül’de İzmir’de, Büyük Taarruz’un zaferle sona erdiği Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanacak.

Milli Mücadele ruhundaki inancı, gücü ve azmi hatırlatmayı hedefleyen ve geleceğin sorumluluğunu taşıyan Zafer Ultra Maratonu, Nef Vakfı aracılığı ile şehit ve gazi çocuklarının eğitimine destek sağlayacak.

MARATONUN GELİRLERİ ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE AKTARILACAK

Dünyanın her köşesinden katılımın olabileceği Zafer Ultra Maratonu Sanal Koşusu ile toplanan bağışlar ise şehit ve gazi çocuklarının eğitimine harcanacak. 5 gün sürecek ultra maraton boyunca rota üzerinde Sancaktar Mehmet’in, cepheye mermi taşıyan Zehra Ana’nın, Halime Çavuş’un, Çoban İsmail’in yolunda 100 yıl öncesinin Milli Mücadele azmini ve imkansızlıklarını temsil eden çadırlarda konaklayacaklar.

İskender Paydaş’la Zafere Doğru konserinin ardından 300 kilometrelik uzunluğu ile 5 şehirden geçecek Nef Zafer Ultra Maratonu koşucuları Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının rotasında koşarak bu anlamlı zaferi kutlayacak.

DHA