Beşiktaş'ta oynadığı 2 yılda iz bırakan ve taraftarların gönlünde yer edinen Anderson Talisca, sosyal medyada yaptığı bir yorumla gündem oldu.

Siyah-beyazlı ekibin Instagram hesabından Galatasaray'la oynanacak maç öncesinde, Anderson Talisca'nın gol attığı ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı 2016/2017 sezonundaki derbiye atıfta bulunulan bir paylaşım yapıldı.

Beşiktaş'ın ezeli rakibini deplasmanda yendiği maçlardan oluşan bir video hazırlandı. Siyah-beyazlıların paylaştığı bu videoda Anderson Talisca'nın golüne de yer verildi.

Brezilyalı yıldız da gönderinin altında, "Sizi seviyorum, yakında döneceğim" şeklinde yorum yaptı. 26 yaşındaki futbolcu daha sonra bu yorumunu sildi.

Talisca'nın bir süredir Çin'den ayrılmak istediği yazılıyor. Özellikle Çin'deki koronavirüsün bu durumda etkili olduğu ifade ediliyor.



