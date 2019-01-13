Reddit’te yapılan paylaşımlar zaman zaman gündeme bomba gibi düşüyor ve çok ilgi görüyor. Bu sefer bir kullanıcı PUBG haritaları için bir teori üretti.

Kullanıcının teorisine göre PUBG haritaları aslında birbirine çok yakın. Tamamen eğlence amaçlı hazırlanan bu görsel Reddit kullanıcıları tarafından fazlasıyla ilgi gördü. Hatta yeni bu görsel üzerinden yeni oyun modları üreten kullanıcılar da ol

Bir kullanıcı bu adaların birleştirilmesini ve 400 kişiden oluşan muazzam büyük bir mod yapılabileceğini öne sürdü. 2 saat boyunca 400 kişiden oluşan PUBG oyuncuları birbirleriyle mücadele edecek ve kazanan büyük bir ödül kazanacak. Diğer kullanıcılar tarafından da ilgi gören bu mod örneği her ne kadar gerçeklikten biraz uzak da gözükse, fikriyle oyuncuların beğenisini kazanmış durumda.

Bazı kullanıcılar ise tüm haritaların birleştirilmesinden oluşan bir modun ne kadar uzun süreceğinden şikayet etti. Hatta bir kullanıcı “Bir adadan diğerine 40 gün yelken açmak gibi” diyerek böyle bir modda seyahat etmenin zorluğunu dile getirdi.

Çeşitli yorumların yapıldığı gönderinin altında bazı kullanıcıların ise tek derdi FPS oldu. Hali hazırda tek bir haritada çok düşük FPS aldıklarını söyleyen kullanıcılar, haritaların birleşmesinden oluşan böyle bir modda kaç FPS alacaklarını merak ettiler. (Playerbros)