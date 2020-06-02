Avrupa eski görünümüne yavaş yavaş kavuşmaya başladı! Almanya Bundesliga sonrası Avusturya ve Portekiz de startı veriyor. Misli.com'da ise Avusturya Ligi maçları "Canlı izle" keyfiyle sizlerle olacak, 3 Haziran Çarşamba günü tam 3 maç CANLI YAYINDA!

19:30 LASK - Hartberg

19:30 Sturm Graz - Wolfsberger AC (MBS2)

21:30 Salzburg - Rapid Vienna (MBS2)

ALT – ÜST Oranı / 2.5 ÜST % 66,67

Toplam Gol 2-3 Oranı / % 37,87

Portekiz Ligi'nde ise TEK MAÇ fırsatları ile "Canlı iddaa" sizleri bekliyor, 3-4 Haziran Çarşamba/Perşembe günleri 5 maçlık fikstürün 3'ünde bu fırsatlardan faydalanabileceksiniz!

3 Haziran Çarşamba

21:00 Portimonense - Gil Vicente

4 Haziran Perşembe

21:00 Maritimo - Setubal

23:15 Guimaraes - Sporting

İlk Yarı X Oranı / % 43,05

ALT – ÜST Oranı / 2.5 ALT % 57,87

Toplam Gol 2-3 Oranı / % 46,75

Bu haftadan sonra ise büyük ligler geri dönecek!

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Türkiye Süper Lig maçlarında hem maçlar öncesinde TEK MAÇ oynama şansınız olacak, hem de karşılaşmalar sırasında CANLI İDDAA ile kazancınıza kazanç katabileceksiniz...

Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!