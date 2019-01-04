Büyük maratona rekor katılım

Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü anısına “Atatürk’ün İzinde Kurtuluşa Koşuyoruz” sloganıyla organize edilen 9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu rekor katılımla gerçekleştirilecek. 6 Ocak Pazar günü saat 10.00’da Atatürk Parkı önünde start alacak büyük yarışta 9 ülkeden 2 bin 152 atlet mücadele verecek. Halk koşusunda ise 10 bin Adanalı, Atatürk’ün izinde kurtuluşa koşacak.

YARIŞACAK ATLET SAYISI İKİYE KATLANDI

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 9’uncusu düzenlenen Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu için tüm hazırlıklar tamamlandı. Geçen yıl bin 260 atletin koştuğu yarı maratonda bu yıl lisanslı katılımcı sayısı ikiye katlandı. Toplam 121 bin 500 lira para ödülünün dağıtılacağı 21 kilometrelik yarı maratona Türkiye, Etiyopya, Kenya, Fas, Mısır, İspanya, Fransa, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 2 bin 152 atlet kayıt yaptırdı. 4 kilometrelik halk koşusu için kayıt yaptıran Adanalı sayısı 10 bine ulaştı. Kayıt başvurularının 5 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’a kadar devam edeceği belirtildi.

75. YIL SANAT GALERİSİ’NDE SPOR FUARI

Adana Valiliği himayesinde düzenlenen dev spor etkinliği kapsamında 4 Ocak’tan itibaren Atatürk Parkı içindeki 75. Yıl Sanat Galerisi’nde Spor Fuarı açılacak. Maraton heyecanının ateşleneceği fuarda müzikten dansa, eğlenceden spora birçok aktivite bir arada olacak. Fuar kapsamında düzenlenecek söyleşilerde sporun ne olduğu, branşların nasıl seçilmesi gerektiği, sporda beslenmenin önemi gibi konularda uzman akademisyenler ve antrenörler katılımcıları bilgilendirecek.

ATLETİZM DÜNYASI ADANA’DA BULUŞUYOR

Atletizm dünyasını Adana’da buluşturacak 9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan yapıların yer aldığı 21 kilometrelik parkurda koşulacak. 6 Ocak Pazar günü saat 10.00’da Atatürk Parkı´nda start alacak yarı maratonu Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü birlikte başlatacak. Başkan Hüseyin Sözlü, halk koşusunda hemşehrileriyle birlikte koşacak.

Yarı maraton, Atatürk Caddesi, Sular Yolu, Tren Garı, Ziyapaşa Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediyesi Önü, İnönü Parkı, Adliye Sarayı, Taşköprü, Kızılay Caddesi, Ulucami, 5 Ocak Meydanı, Ali MünifYeğenağa Caddesi, Yağcamii, Büyüksaat Kulesi, Eski Vilayet Binası, Tarihi Kız Lisesi, Taşköprü üzerinden HiltonSA Otel´e geçiş, Optimum Alışveriş Merkezi, Merkez Cami, Arkeoloji Müzesi, Fuzuli Caddesi, Galeria Alışveriş Merkezi, Demirköprü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sağlık İl Müdürlüğü, 6. Kolordu Komutanlığı, Mithat Özsan Bulvarı, Çukurova Üniversitesi kavşağı, DSİ Baraj Köprüsü, Adnan Kahveci Bulvarı, Adnan Menderes Sahil Yolu kavşağı, Özdemir Sabancı Bulvarı, Dilberler Sekisi, ATO Kavşağı, Eski Baraj, Kasım Gülek Bulvarı, Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu’na takiben Merkez Park´ta sona erecek.