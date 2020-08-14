Büyük Mandzukic pazarlığı

Kara Kartal’da son günlerde Balotelli ve Cisse’den başka bir isim konuşulmuyor. Siyah-Beyazlılar’da iki oyuncunun da birden kadroya katılacağı konuşuluyor. Ancak yönetim sessiz sedasız çok büyük bir bomba patlatmak için harıl harıl çalışıyor: Mario Mandzukic...Sezon biter bitmez Kartal’ın gündemine gelen, ancak kurulan ilk temasta kapıyı 7 milyon Euro’dan açan Hırvat yıldızla görüşmeler askıya alınmıştı.

Oyuncunun fiyatının düşmesini bekleyen yönetim, iletişimi ise hiç koparmadı. Yapılan görüşmelerde dünyaca ünlü futbolcu senelik 4 milyon Euro ücrete kadar indi. Bu rakam bile Kartal’ın bütçesini aşıyor. FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre ise yönetim 34 yaşındaki forvetten vazgeçmiyor.

Hırvatlar düğmeye bastı

Kartal’ın aklında 2.5 milyon Euro’ya bu transferi bitirmek var. Bunun için Siyah- Beyazlılar’ın 2 sezon hocalığını yapan Slaven Bilic’ten yardım istendi. Vida da milli takımdan arkadaşı için devreye girdi. Beşiktaş, Balotelli ve Cisse beklenirken düşünülen rakama inmesi halinde Mandzukic bombasını da patlatabilir