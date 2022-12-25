Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Jorge Jesus'a karşı taktik savaşını kazandı. Hamsik'i kenarda tutup, AbdülkadirBakasetas-Siopis orta sahasıyla rakip alanda sürekli baskı yapan ve Sarı-Lacivertliler'e nefes aldırmayan Trabzonspor, Fenerbahçe 'nin 3'lü defans hattını hızlı hücumlarla aştı. Maç öncesinde en büyük hücum planı; savunma arkasına yapılacak koşular olan Avcı, Trezeguet, Visca ve Gomez'i buna uygun kullandı. Gomez de Bakasetas'ın müthiş asistinde, defansın arkasına sarkıp golü attı.

Büyük maçların hocası

Özellikle Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra eli iyice güçlenen Trabzonspor, üst üste önemli fırsatlar yakaladı ancak bunları değerlendiremeyince derbide farkı kaçırdı. Öte yandan Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 13. büyük maçta 5. galibiyetini alırken, sadece 2 kez kaybetti. 6 derbi beraberlikle bitti.









Maçın adamı Maxi Gomez

Bu sezon ligdeki tek golünü Beşiktaş maçında adan Maxi Gomez, yine bir derbide fileleri havalandırdı. Uruguaylı yıldız, Trabzon’un plaka numarası olan 61. dakikada Bakasetas’ın pasında savunma arkasına çok iyi bir koşu yaptı ve devamında usta işi vuruşla kaleci Altay’ı avladı.

Sezon başında Cornelius’un yerine transfer edilen 26 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe’ye attığı golle kalitesini gösterirken, sahada kaldığı süre boyunca ileri uçta oldukça verimli oynadı. Gomez, 69. dakikada alkışlarla kenara geldi, yerine Umut Bozok girdi. Umut, son bölümlerde net fırsatlar yakalamasına rağmen bunları değerlendiremedi.

Trezeguet'den süper gol

Maç boyunca çok isteyen, çok arayan Trezeguet, o golü son saniyelerde attı. İkinci yarıda Fenerbahçe savunmasını adeta darmadağın eden Mısırlı yıldız, Djaniny'nin pasında çok sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Trezeguet, SüperLig'de çıktığı 13 maçta 5 gol atarken, 3 asist yaptı.

Bakasetas’tan müthiş asist

Sezonu ilk bölümünde çıktığı resmi maçlarda 9 gol, 7 asistlik muazzam bir performans ortaya koyan Bakasetas, Fenerbahçe derbisinde de skora etki etti. Yunan yıldız, MaxiGomez’in golünde çok şık bir asiste imza attı. İlk yarıda etkisiz kalmasına rağmen ikinci devrede toparlanan Bakasetas, Fenerbahçe’ye rakip olduğu 7 maçta 2 gol, 2 asistlik performansa sahip.









Siopis yine her yerde...

Derbiye ilk 11’de başlayan Siopis, maçın adeta gizli kahramanıydı. Sahanın her yerinde pres yapan ve sahipsiz topları kazanarak orta sahada Trabzonspor’u sırtlayan Yunan futbolcu, müthiş oynadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, büyük bir efor sarfeden Siopis’i 68. dakikada kenara aldı. Siopis’in yerine Gbamin girdi. Kupa maçında rahatsızlanan Gbamin, Fenerbahçe maçında takımını yalnız bırakmadı.

Marek Hamsik 77’de girdi

Karşılaşma öncesinde ilk 11’de olup olmayacağı merak edilen Marek Hamsik, derbiye kulübede başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Slovak oyuncuyu 77. dakikada sahaya sürdü. Abdülkadir’in yerine oyuna giren 35 yaşındaki futbolcu, maçın kalan bölümlerinde BordoMavili takıma liderlik yaptı. Hamsik’le birlikte Enis Bardhi de sonradan oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe’ye karşı büyük üstünlük

8 Mart 2021’deki Alanyaspor yenilgisinden bu yana Akyazı’da bileği bükülmeyen Trabzonspor, müthiş seriyi 32 maça çıkardı. Haftanın maçında Fenerbahçe’yi deviren Fırtına, 32 maçlık periyotta 20 galibiyet alırken, 12 maçta beraberlikle yetindi. Tam 656 gündür taraftarının önünde kaybetmeyen Trabzonspor, son yıllarda ezeli rakibi Fenerbahçe’ye karşı da büyük üstünlük kurdu. Öyle ki Karadeniz ekibi, Akyazı’da çıktığı son 6 maçın 5’inde Sarı Lacivertliler’i mağlup etti, sadece 1 kez yenildi.

Artık fark 3 puan

Dünya Kupası arasından çok önemli bir galibiyetle dönen Trabzonspor, lider Fenerbahçe ile olan puan farkını 3’e düşürmüş oldu. Son şampiyon, dünkü zaferle ‘sonuna kadar zirve yarışında varım’ mesajını gönderirken, 90 dakika sonrasında Akyazı’da şölen havası yaşandı. Futbolcular, sahanın ortasında kolbastı oynama klasiğini devam ettirdi.





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