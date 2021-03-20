Büyük maçların golcüsü Aboubakar

Bu sezon çıktığı 24 lig maçında 15 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek tam 20 sayıya katkı yapmayı başaran 29 yaşındaki futbolcu, Vodafone Park’ta şovuna devam etmeyi planlıyor. Sezonun ilk yarısında 4-3 biten maça attığı 2 golle damgasını vurmayı başaran Aboubakar, Sarı-Lacivertliler karşısında yine etkili olmayı amaçlıyor.

Bu sezon ligde Fenerbahçe dışında; Başakşehir, Alanyaspor, Trabzonspor gibi maçları da boş geçmeyerek büyük karşılaşmaların golcüsü olduğunu gösteren yıldız isim, krallık hedefi doğrultusunda skor üretmeye devam etmenin hesaplarını yapıyor.



