Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola’nın bir Southampton maçı sonrası yanına giderek hararetle bir şeyler söylediği hatta İngiltere Futbol Federasyonu’nun savunma istediği dönemi hatırlayanlarınız vardı. O futbolcu Beşiktaş ’a imza atan Nathan Redmond’dan başkası değildi...

GUARDİOLA YETENEĞİNİ ÖVDÜ

Guardiola aslında o gün Redmond’u tebrik ederek ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu, fakat takımının oynamaktan çok zaman geçirmekle uğraştığını söylemişti. Redmond, İngiltere’nin 6 büyüğüne (Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham) karşı sergilediği kusursuz performansları kariyerine yansıtamadı ve potansiyelinin hep gerisinde kaldı.









ANNESİ ONA REHBERLİK ETTİ

Birmingham Kulübü’nün altyapısında yetişen Redmond, Norwich’te geçirdiği 3 yılın ardından 2016’da Southampton’un yolunu tuttu. Kariyerinde büyük inişler çıkışlar yaşadığı bu dönemlerde kimi zaman kadroya bile giremeyip aylarca 23 yaş altı takımıyla bile antrenmanlara çıktı. Özellikle Mauricio Pellegrino dönemi onun en zorlandığı zamanlardı. Ancak annesi onun futbolun bir oyun olduğunu anlamasını sağladı. Bahaneler uydurduğu zamanlarda bile ona her şeyin sebebinin kendisi olduğunu hatırlattı.

HASENHÜTTL İLE COŞTU

Kendini toparlamak için Los Angeles’ta Daniel Sturridge, Nathaniel Chalobah, Kieran Gibbs ve Danny Simpson gibi isimlerle bir araya gelen Redmond, umutla başladığı Mark Hughes döneminde de umduğunu bulamadı. Ancak 2018 yılında Ralph Hasenhüttl’un Southampton’a gelişi onun kariyerinde yeni bir başlangıcı da beraberinde getirdi. Gareth Southgate tarafından İngiltere Milli Takımı’na çağrılırken takım arkadaşları ve taraftarlar tarafından Southampton’da sezonun oyuncusu seçildi.

MARK HUGHES: REDMOND GERÇEK BİR KÖPEKBALIĞI

Nathan Redmond için sahada gerçek bir savaşçı desek abartmış olmayız. Çalıştığı teknik adamlardan Mark Hughes da onun bu özelliklerini her zaman dile getirmiş ve kendisi için “Gerçek bir köpekbalığı” ifadesini kullanmıştı.

DELE ALLİ İLE KONUŞUP GELDİ

Kariyerinde yeni bir meydan okumaya karar veren Nathan Redmond, Beşiktaş’tan teklif aldıktan sonra Dele Alli ile görüşerek siyah beyazlı kulüp ve Türkiye hakkında bilgi aldı. Yaptığı araştırmaların ardından Beşiktaş’ın önerisini kabul eden Redmond, İstanbul’a gelirken karşılaştığı David Beckham’dan da hayatının bu yeni dönemiyle ilgili tavsiyeler aldı. (Hürriyet)