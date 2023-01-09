Galatasaray , Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide Fenerbahçe 'nin konuğu oldu. Sarı-Kırmızılılar, mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.





3 galibiyetin 3’ü de Kadıköy’de

Galatasaray’ın dünkü derbiye kadar Fenerbahçe ile oynadığı son 15 lig maçında 2 galibiyeti vardı. O iki zafer de Kadıköy’de kazanılmıştı. Sarı-Kırmızılılar, yine Ülker Stadı’nda mutlu sona ulaştı. Müthiş bir oyunla ve net üstünlükle Sarı-Lacivertli rakibini yıkan lider Galatasaray, zirvede farkı açtı.









Öte yandan Kadıköy’de oynanan 6 maçta Galatasaray’ın sadece 1 yenilgisi var. Diğer 5 maçın 3’ünü kazanan Aslan, 2’sinde beraberlikle yetindi.

Oliveira resitali

Sergio Oliveira, 32. dakikada derbinin kilidini açan isim oldu. Galatasaray'ın kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu, arka direkte dar açıda olmasına rağmen şık bir vuruşla ağlara gönderen Portekizli futbolcu, Süper Lig’de bu sezon ikinci kez rakip fileleri havalandırdı. Oliveira attığı golün dışında orta sahada adeta maestro gibiydi. Hep doğru pasları atan 30 yaşındaki yıldız, 77 dakika derbide görev yaptı. Yüzde 75 pas isabeti, 2 isabetli şut, 2 şut pası ve 3 top kapmayla oynayan Oliveira, son bölümlerde yerini Midtsjö’ye bıraktı.









Maçın ardından konuşan Portekizli futbolcu, "Yalnızca üç puan aldık, fakat önemli bir maçtı tabii ki. Çok iyi oynadık, daha iyi olan taraftık. Yedi maç üst üste kazandığımız için gurur duyuyoruz ama çalışmaya devam etmeliyiz. Şampiyonluk yolunda gereken şey bu" dedi.

Kadıköy panteri Muslera

Fernando Muslera, özellikle ilk yarıda yaptığı kritik kurtarışlarla fark yarattı. Galatasaray’ın kaptanı, kalesine gelen 5 şutun hepsini engellerken Kadıköy’de çıktığı son 3 derbinin 2’sinde gol yemedi.









Muslera büyük maçların büyük kalecisi olduğunu bir kez daha gösterdi. Galatasaray’ın 36 yaşındaki kaptanı, derbiyi 5 kurtarışla tamamladı. Özellikle ilk devrede Fenerbahçe’nin etkili geldiği bölümlerde kalesinde duvar gören Muslera, ikinci yarıda da skoru tuttu, Icardi girdikten sonra da fark geldi. 12. kez Kadıköy’e çıkan ve bu maçların sadece 4’ünde yenilgi gören Muslera, diğer 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

3-0’lık zaferin ardından konuşan Muslera, “Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Maça müthiş hazırlanmıştık, planlarımızı doğru uyguladı. Çok net fırsatlar yakaladık maç boyunca. Lider geldik ve lider dönüyoruz. En önemlisi de kazanma alışkanlığını sürdürüyoruz. Hedefimiz, seriyi sürdürmek. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Forvet Barış’a tam puan...

Okan Buruk’un derbide forvette görevlendirdiği Barış Alper, gösterdiği mücadeleyle alkış aldı. Fenerbahçe’nin 3 stoperine karşı fizik olarak ezilmeyen Barış Alper, 76 dakika sahada kaldı.

Net pozisyonlara da giren genç futbolcu, son vuruşlarda ise istediğini yapamadı. Savunma arkasına yaptığı koşularla sürekli tehlike yaratan Barış 76’da yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.

Torreira’yı sonradan aldı

Geçtiğimiz hafta anneannesini kaybeden ve ülkesine giden Lucas Torreira, beklendiği gibi derbi kadrosunda yer aldı. Okan Buruk, Uruguaylı orta sahayı ikinci yarıda soktu.

Maç öncesinde bu kararının nedenini açıklayan Okan Buruk, “3 günlük antrenman eksiği var. 25 saatlik 2 uçuş yaptı. Kulübede güçlüyüz, sonradan kullanacağız” dedi. Başarılı hoca, söylediği gibi Torreira’yı 70. dakikada Mertens’in yerine soktu.

Mertens cezalı duruma düştü

Aslan’da 4 futbolcu ceza sınırında derbiye çıkmıştı. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Dries Mertens’ten sadece 1 isim sarı kart gördü. Mertens, devre arasına gidilirken sarıyla cezalandırıldı.

Yıldız futbolcu, önümüzdeki hafta Aslantepe’de oynanacak Hatay mücadelesinde forma giyemeyecek. Okan hocanın Mertens’in yokluğunda Mata’yı veya Icardi’yi 11’e koyma ihtimali var.

Büyük maç profesörü!

Okan Buruk yönetiminde Beşiktaş ’ı deviren, Başakşehir’e 7 atan Galatasaray; Fenerbahçe’yi de Kadıköy’de 3 farkla yıktı. Başarılı hoca, puan cetvelindeki en yakın 6 rakibine de yenilmezken bu maçlardan 14 puan çıkardı; özellikle derbi performansıyla alkış aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe zaferinin tartışmasız kahramanıydı. Hem çıkardığı 11 hem de yaptığı hamlelerle Jorge Jesus’u mat eden genç hoca, büyük maç karnesiyle tam not aldı. 4. haftada deplasmanda Trabzonspor’u elinden kaçıran Aslan, Beşiktaş’ı Aslantepe‘de 2-0’lık skorla yendi. Zirve mücadelesi veren takipçisi Başakşehir’e ise tam 7 gol attı. Cim Bom son olarak Kadıköy’de Fenerbahçe’ye acımadı. 3-0 gibi net bir skorla Sarı-Lacivertlileri dağıtan Galatasaray, puan cetvelindeki en yakın 6 rakibine bu sezon yenilmedi. 4. sıradaki Adana Demir’le berabere kalan Aslan, Konyaspor’u 2-1’lik sonuçla dize getirmişti.

Tüm hamleleri doğruydu

Fenerbahçe’nin arkada verdiği boşlukları hesaba katarak Gomis’in yerine forvette Barış Alper’i oynatan Okan hoca, Kerem’i yeniden 11’e aldı. Orta sahada görevlendirdiği Oliveira gol atarken, ikinci yarıda maça dahil ettiği Icardi de 1 gol, 1 asistlik performansıyla fark yarattı. Yaptığı tüm hamlelerin karşılığını alan Okan Buruk, büyük alkış topladı.

'Planlarımız işledi'

Sarı-Kırmızılıların hocası Okan Buruk, "Maçın geneline baktığımızda rakibimizden daha üstündük. Planlarımız büyük bölümde doğru işledi. Fenerbahçe bugüne kadar bütün iyi takımlara karşı üçlü savunmayla çıktı. Biz de buna göre hazırlandık ve rakibi karşılamayı bunun üzerinden yaptık" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk, "Hem derbi hem de ligin devamı açısından çok önemli bir maçtı. Maça başlamamız, planlarımız büyük bölümde doğru işledi. Maçın geneline baktığımızda rakibimizden daha üstündük. Daha iyi oynayan taraftık. Daha konsantre olan, daha iyi hazırlanan ve maçı da kazanmayı hak eden taraftık. O yüzden oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok değerli 3 puana imza attılar" dedi. Fenerbahçe derbisi için daha az dinlendiklerine yönelik açıklamasının hatırlatılması üzerine Buruk, "Bir takım 5 gün önce oynadı. Bir gün daha ekstra taktik çalışma şansı var. Bunu şikayet anlamında söylememiştim. İki gün yenilenme yaptık ve sadece dünü takımımızla çok kısa bir taktik çalışma anlamında kullandık. Ben şikayet etmemiştim, rakibin bir gün daha taktik çalışma imkanının olduğunun altını çizmiştim" diye konuştu.

'Heyecanla seyrediyoruz'

Fenerbahçe’nin maçlarını takip ettiğini söyleyen Buruk, "Rakip olunca birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Çünkü her Fenerbahçe maçını oturup heyecanla seyrediyoruz. Aynı şekilde Fenerbahçe de her Galatasaray maçını izliyor. Çünkü rakipsiniz, puan kaybetmesini istiyorsunuz. Fenerbahçe bugüne kadar bütün iyi takımlara karşı üçlü savunmayla çıktı. Biz de buna göre hazırlandık ve rakibi karşılamayı bunun üzerinden yaptık. Rakibimiz bugün (dün) düşündüğümüz, analiz ettiğimiz şekilde oynadı. Biz de buna doğru cevap verdik. Oyuncularımız da genel olarak iyi oynadı ve böyle net bir sonuç elde ettik" diyerek sözlerini tamamladı.

Kariyer rekoru kırdı

Başakşehir ile daha önce Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, Akhisar’la da Türkiye Kupası’nı kaldıran Okan Buruk, kariyerinin en uzun galibiyet serisine Galatasaray’da ulaştı.

Cim Bom, ligde tam 7 haftadır kazanıyor. Zorlu fikstürden 21 puan çıkartan Sarı-Kırmızılılar, zirvenin keyfini çıkarıyor. Türkiye Kupası maçları da dahil edildiğinde, Okan Buruk’un Galatasaray’ı son 9 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.