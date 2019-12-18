Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

18 Aralık 2019, Çarşamba 19:40
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Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.

Yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren güreşçiler şöyle:

50 KG

1- Aynur Erge 2- Zehra Demirhan 3- Funda Tükenmez

3-Bedriye Aksu

53 KG

1-Emine Çataloğlu 2-Rahime Arı 3-Fahriye Gök

3-Sıla Aykıl

55 KG

1- Esra Pul 2- Dilan Kaya 3-Elif Yılmaz 3- Gizem Kabak

57 KG

1- Eda Tekin 2- Mehlika Öztürk 3- Alev Toprak 

3- Melda Dernekci

59 KG

1- Elif Yanık 2- Aybike Yıldırım 3- Nurife Duman

3- İkranur Akkuş

62 KG

1-Gamze Nur Adakan 2- Cansu Aksoy 3- Hatice Ece Tekin 3- Derya Beyhan

65 KG

1- Aslı Tuğcu 2- Şule Kabak 3- Kezban Akçin

3- Yağmur Çakmak

68 KG

1- Kadriye Aksoy 2- Nesrin Baş 3- Seda Başgül

3- Sevda Sarıgül

72 KG

1- Buse Tosun 2- Vahide Nur Gök 3- Merve Özer

3- Merve Pul

76 KG

1- Ayşegül Özbeğe 2- Elif Nur Yaşar 3- Meryem Yılmaz

3- Sabiha Akyıldız

KULÜPLER SIRALAMASI

1- İstanbul ENKA (225 puan)

2- Yalova Altınova Tersaneler (105 puan)

3- Tokat Turhal Güreş Seveler (82 puan)

4- Burdur Belediye GSK (63 puan)

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