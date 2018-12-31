Bilet sorgulama, Milli Piyango İdaresi verileri tarafından yapılmaya devam ederken 2019 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları "1 milyon TL, 7 milyon TL, 70 milyon TL" açıklandı. İdare tarafından Milli Piyango amorti rakamları, 4-9 olarak açıklandıktan hemen sonra büyük ikramiye çekilişi gerçekleşti. Çekilişte büyük ikramiye 70 milyon TL geceye damgasını vurdu. Uzun zaman sonra büyük ikramiye tam bilete çıktı. Heyecanın hat safhaya çıktığı o an idare tarafından çekiliş gerçekleşti. İdare 70 milyon TL'nin tam bilete çıktığını açıklamasından sonra Türkiye'de yıllar sonra bir ilk yaşanmasına sebep oldu. 70 milyon TL'nin sahibi İstanbul'dan... İşte çıkan numaralar: 7615536.

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL'yi kazandıran bilet numarası: 7615536

(İstanbul - Tam Bilet)

7 Milyon Liralık ikramiye çıkan numara: 9915188

1 milyon TL kazandıran numara: 8977111

Buna göre amorti numaraları 4 ve 9 olarak belirlendi.

31 ARALIK 2017 İKRAMİYE TABLOSU

1 adet 61.000.000

1 adet 10.000.000

1 adet 5.000.000

1 adet 2.000.000

1 adet 1.000.000

1 adet 500.000

KAZANACAK SAYISI ARTTI, KİŞİ BAŞINA PARA AZALDI

Büyük ikramiyelerin çoğunlukla çeyrek bilete çıktığı varsayılırsa, en büyük rakam 17 milyon 500 bin lira olacakken, bu yıl ondan sonraki en büyük ikramiye ise sadece 1 milyon 750 bin lirada kalacak. Yani ara büyük ikramiyeler ortadan kalkmış olacak.

Geçen yıl en büyük ikramiye 15 milyon 250 bin lirayken, sonrakiler sırasıyla 2 milyon 500 bin lira, 1 milyon 250 bin lira ve 500 bin liralık ikramiyeler idi.

Yani geçen yılki en büyük ikinci ikramiyeyle bu yılki arasında 750 bin liralık bir fark oluşuyor.

TOPLAM DAĞITILACAK İKRAMİYE ARTTI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin lira olacak. Geçtiğimiz sene 349 milyon 243 bin lira ikramiye dağıtılmıştı. Toplam dağıtılacak ikramiye tutarı bu yıl 41 milyon 667 bin lira arttı.

Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak. Geçtiğimiz yıl ise 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılmıştı.

31 ARALIK 2017 İKRAMİYE TABLOSU

1 adet 61.000.000

1 adet 10.000.000

1 adet 5.000.000

1 adet 2.000.000

1 adet 1.000.000

1 adet 500.000

SON BEŞ YILDA ÇIKAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2018 sonuçlarına göre 61 milyon Türk Lirasına çıkan ikramiye numarası: 9794035. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ine çıktı.

2017'nin Talihlilerin biletlerinden 3’ü İstanbul, 1’i Antalya’da Dönerciler Çarşısı'nda yer alan seyyar bilet standında satıldı. 2017 yılının 60 milyonluk büyük ikramiyesi 2796288 numaralı çeyrek bilete isabet etmişti.

2016'nin Milli Piyango yılbaşı çekilişinde, 55 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran çeyrek biletlerin 3'ü İstanbul, 1'i ise Adana'dan satıldı. Çekilişin ardından, bayisi Adana olan 0556013 biletin Mersin'de satıldığı iddia edilmişti.

2015'in Milli Piyango büyük ikramiyesini kazandıran biletlerin 2'si Aydın, 1'i Niğde diğeri ise Ankara'da satılmıştı. 50 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran biletin numarası ise 2682160 olarak ilan edilmişti.

2014 yılının Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde talihlilerin biletlerini Bandırma, Ankara, İzmir ve İstanbul'dan aldığı ortaya çıkmıştı. 50 milyon TL'lik büyük ikramiye, 2174451 numaralı bilete isabet etmişti.

2013 yılbaşı çekilişinde 45 milyon liralık büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Adana ve Muğla'da satın alınan 6718374 numaralı bilete isabet etmişti.

En çok çıkan rakamlar...

• 3 RAKAMI..................13 KEZ ÇIKTI

• 2 RAKAMI..................10 KEZ ÇIKTI

• 1 RAKAMI....................9 KEZ ÇIKTI

• 7 RAKAMI....................8 KEZ ÇIKTI

• 4 RAKAMI....................7 KEZ ÇIKTI

• 5 RAKAMI ...................7 KEZ ÇIKTI

• 6 RAKAMI....................6 KEZ ÇIKTI

70000000 TL ikramiye kazanan numaralar

7615536 (İstanbul)

7000000 TL ikramiye kazanan numaralar

9915188

1000000 TL ikramiye kazanan numaralar

0486336 0610463 1926666 2136781 2875253 3250156

5528334 6131177 8233872 8977111

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

0103560 0133578 0191598 0670313 0924716 0947679

1031575 1120429 1131242 1221601 1232342 1522796

1962365 2242485 2395575 2712944 3693186 4912810

5726108 5841416 6112732 6223577 6231814 6553565

7408276 8053948 8527137 8838637 9920808 9932306

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

0064351 0227300 0275026 0288843 0311785 0405960

0418959 0623640 0721332 0775428 0834419 0900714

1021024 1089984 1162214 1239018 1391631 1414149

1570815 1742752 1877083 1879952 1909816 2009124

2091315 2111451 2137831 2328360 2331038 2468556

2812546 3370692 3390879 3505819 3532471 3534207

3612675 3854045 3921507 4010699 4104575 4130012

4167002 4255554 4332479 4564984 4895655 5018248

5294592 5310270 5458699 5474455 5562983 5592621

5629165 5630524 5634563 5717956 5722664 5723211

5801547 5837803 5954746 5960725 6110740 6131726

6153438 6165630 6348375 6470203 6644224 6670250

6702120 6710678 6943751 6961375 7042930 7224993

7307807 7443529 7472714 7605212 7750400 8021512

8033117 8181550 8326641 8508943 8586125 8653551

8826172 9055377 9116053 9211357 9411138 9741612

9782126 9813310 9885420 9931794

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

0025507 0067055 0180365 0213989 0366671 0456023

0530798 0571785 0636411 0653976 0671539 0785120

0807580 0808959 0819488 0828779 0832464 0873912

0882263 0914191 0941438 0985266 1184533 1200814

1218755 1280694 1326597 1329132 1358547 1477955

1486111 1516171 1564530 1680393 1743897 1918336

1922130 1980899 2014498 2016470 2065261 2119714

2122241 2213343 2243040 2255591 2265937 2291649

2299726 2322191 2344288 2364695 2400859 2404025

2472219 2510040 2513455 2532197 2636554 2676675

2782621 2883286 2883694 2937694 2980680 2985514

3065605 3113128 3231026 3247628 3366072 3403805

3414866 3473620 3490942 3578954 3623629 3646728

3692123 3714602 3819554 3865464 3884731 3953742

4012346 4113201 4146873 4264517 4325610 4332352

4337350 4456170 4545492 4608984 4640599 4649320

4667213 4713335 4716272 4877367 4889328 4921767

4939078 4940793 4973845 5010235 5011057 5109970

5130370 5135668 5149011 5221868 5400353 5440023

5513085 5564393 5622063 5708752 5726900 5802796

5821655 5923323 5997409 6010468 6071719 6078090

6101150 6113849 6134239 6257787 6297840 6302816

6310117 6391275 6427314 6431862 6509926 6574115

6582514 6649308 6745484 6766694 6840976 6844857

6977354 6978591 7010023 7069429 7096917 7098509

7155318 7157965 7192920 7194814 7201030 7226164

7264469 7272719 7364898 7376245 7437938 7500066

7528462 7600784 7629206 7656671 7762615 7765588

7768621 7828269 7834690 7919122 7962177 8139926

8333615 8360173 8381584 8500395 8527892 8532274

8668803 8765241 8797209 8894432 8953591 8982123

8996565 9003778 9055337 9078081 9240785 9269994

9295782 9308788 9459352 9798483 9825249 9919808

9947532 9961621

Son 6 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

010720 043315 050673 052473 069480 069977

072615 095271 114566 126799 127341 150356

180634 206867 227844 243096 251467 285256

286672 316420 321310 333360 351070 355400

356054 361080 363914 379585 429153 432187

484142 484331 566545 571724 579692 602089

658374 678511 709714 727629 739043 755807

802880 822703 898439 924500 929000 963454

965174 975966

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

01726 01857 01962 03003 03121 04697

05836 06080 08849 09630 10287 10993

11380 11479 16140 20245 22126 23981

25212 25490 26487 27286 27693 28343

31123 32217 33091 33222 34253 35289

36904 38065 39797 43222 43339 43635

44769 45920 46984 47046 48707 49082

51548 51716 52079 54235 54690 56533

58104 58944 59390 60003 60020 60022

61503 61762 62359 63027 63172 64287

64368 65109 66147 69606 70921 71953

72244 72498 73021 74035 74052 74240

76664 76729 76885 77586 77996 77999

78896 80139 80547 81241 82341 83508

84612 85452 86223 86515 86632 87299

87324 88558 91807 92243 92646 93695

94042 98306 98604 99436

Son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

0170 0294 0883 0994 1341 1396

1504 1526 2160 2180 2698 2881

3502 3669 3724 4479 4888 5156

5165 5591 5597 5836 5999 6324

6427 6434 6480 6664 6733 7019

7122 7220 7229 7422 7619 7791

7941 8330 9103 9689

Son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

054 092 137 139 155 187

191 228 296 325 372 386

424 479 693 699 770 798

805 954

Son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanan numaralar

17 27 43 44 72 77

99

Son 1 rakamına göre 70 TL ikramiye kazanan numaralar

4 9

70000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

0615536 1615536 2615536 3615536 4615536 5615536

6615536 7015536 7115536 7215536 7315536 7415536

7515536 7605536 7610536 7611536 7612536 7613536

7614536 7615036 7615136 7615236 7615336 7615436

7615506 7615516 7615526 7615530 7615531 7615532

7615533 7615534 7615535 7615537 7615538 7615539

7615546 7615556 7615566 7615576 7615586 7615596

7615636 7615736 7615836 7615936 7616536 7617536

7618536 7619536 7625536 7635536 7645536 7655536

7665536 7675536 7685536 7695536 7715536 7815536

7915536 8615536 9615536

70 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYE SAHİBİNİ BULDU

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti.

7 Milyon Liralık ikramiye çıkan numara: 9915188

İkramiyenin isabet ettiği iller; Aydın, Antalya, Adana ve sayısal sistem olarak belirlendi ve çeyrek bilete isabet etti.

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

0'dan 4'e kadar olan topların bulunduğu birinci küreden 4 numara çıktı.

İkinci küreye ise 5'den 9'a kadar olan numaralar atıldı. İkinci küreden 9 numara çıktı.

Buna göre amorti numaraları 4 ve 9 olarak belirlendi.

1 MİLYON LİRA KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi’nce gerçekleştirilen çekilişte 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 numaralı biletlerin sahipleri 1’er milyon liranın sahibi oldu.

70 Milyon TL tam bilete çıktı

Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye çekilişi sonuçlandı ve bilet sorgulama heyecanı başladı. Milyonlarca kişinin hayalini kurduğu 70 milyon liralık yılbaşı büyük ödülü sahibini buldu.

KAZANILAN İKRAMİYE NEREDEN ALINABİLECEK?

Satın alınan piyango biletine ikramiye isabet etmesi halinde, son 3 rakamına göre kazanılan tutarların bayiler tarafından ödenmesi zorunlu olacak. Son 4 ve 5 rakamına göre ikramiyeler de bayilerin durumuna göre tahsil edilebilecek.

Bu tutarların üzerindeki ikramiyeler ise bayi ödeme yetkisi dışında kaldığı için başbayiler ya da idare üzerinden alınabilecek.

1 milyon lira ve üzeri ikramiyeler genel müdürlük düzeyinde, bunun altında kalanlar ise şube müdürlüklerince ödenecek.

ORTAK ALINAN BİLETLERDE ‘BİLET ORTAKLIĞI’

Genellikle seri biletlerde sık görülen bilet ortaklığı tek biletlerde de uygulanabiliyor. Satın alan kişilerin piyango bileti ya da biletlerinin arka bölümüne isim-soyisim ve imza atmaları halinde, biletlerin ortakları da resmiyete kavuşmuş oluyor. Böylece, bilet sahipleri kendilerini herhangi bir haksızlık karşısında güvence altına almış oluyor.

İLK ÇEKİLİŞ 1939 YILINDA GERÇEKLEŞTİ

Faaliyetine 5 Temmuz 1939 yılında başlayan Milli Piyango İdaresi, ilk Milli Piyango çekilişini 11 Kasım 1939 tarihinde gerçekleştirdi. O dönem, biletleri 1 lira olarak satışa sunulan çekiliş, Türk Hava Kurumu (THK) adına tertip edilmiş, ikramiyelerin verilmesini de yine THK taahhüt etmişti. İkramiye ödemeleri ise Milli Piyango direktörlüğü ve Türk Hava Kurumu şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Piyango çekilişleri, Milli Piyango İdaresi kurulmadan önce Türk Hava Kurumu’na destek sağlamak amacıyla ‘Tayyare Piyangosu’ ismiyle düzenlenmekteydi. Bu çekilişi tertip eden ise Türk Tayyare Cemiyetiydi.