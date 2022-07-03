Büyük Britanya - Türkiye maçı (CANLI)

A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya kozlarını paylaşıyor. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, zorlu deplasmanda kazanması halinde bir üst tura yükselmeyi başaracak. İkinci tur grupları öncesi çok önemli bir sınav verecek olan Ay Yıldızlılar, İngiltere'de galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Başantrenör Ergin Ataman, maçın büyük önem taşıdığını belirtti, "İki galibiyetle bir üst tura çıkmak Dünya Kupası’na katılım için son derece önemli olacak. Sonuçta ülke basketbollarına baktığınız zaman İngiltere basketbolu ile Türk basketbolu arasında çok ciddi farklar var. Ama şunu biliyoruz ki bu tip milli maçlarda kendi sahalarında çok baskılı, etkili oyunlar oynayabiliyorlar. Onun için çok dikkatli olmamız gerekecek” dedi.

Büyük Britanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vertu Motors Arena'da oynanan Büyük Britanya-Türkiye maçı bugün TSİ 18.00'de başladı ve NTV’den şifresiz naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde.

Belarus ihraç edildi

Ay Yıldızlılar, B Grubu'nda Büyük Britanya’yı 84-67’lik skorla yenerken, Yunanistan’a 72-71 ve 76-67’lik skorlarla mağlup olmuştu. FIBA, daha önce almış olduğu karar doğrultusunda Belarus’un gruptan ihraç edildiğini açıklamıştı.

İlk üç sırayı alan takımlar Dünya Kupası'na

FIBA’nın açıkladığı formata göre takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz Büyük Britanya karşılaşmasının ardından A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turda gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Büyük Britanya ile 7. randevu

İki takım, ilk kez 28 Ağustos 2008 tarihinde Konya'da organize edilen hazırlık turnuvasında karşılaştı. Milliler, müsabakayı 82-60’lık skorla kazandı. 12 Dev Adam ile Büyük Britanya’nın son buluşması, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçında gerçekleşti. Milli Takımımız, 28 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da oynadığı müsabakadan 84-67 galip ayrıldı. Türkiye ile Büyük Britanya arasında daha önce oynanan 6 müsabakayı da milliler kazanma başarısı gösterdi. İki takımın 7. buluşması, bugün gerçekleşecek.

A Milli Basketbol Takımımız'ın Büyük Britanya maçı kadrosu şu şekilde:

Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Yiğitcan Saybir, Akif Egemen Güven, Kartal Özmızrak, Egehan Arna, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Sertaç Şanlı, Ömer Faruk Yurtseven.