Büyük Altay Süper Lig aşkına!
Son iki haftada 5 puan kaybeden İzmir ekibi, Adana'yı affetmedi. Altay, Regattin, Erhan Çelenk, Thiam ve Paixao'nun golleriyle, Turuncu-Beyazlılar'ı 4-1 devirdi, Play-Off'taki yerini sağlamlaştırdı. Adana ise ligde kalmayı garantileme fırsatını kaçırdı.
Ligin son haftalarına girilirken, Süper Lig 'i hedefleyen Altay, son iki haftada Bolu ve Ankara karşısında takılmış, 5 puan bırakmıştı. Siyah-Beyazlılar bu kez Adana karşısında hata yapmadı. İzmir temsilcisi rakibini 20'de Regattin, 41'de Erhan Çelenk, 59'da Thiam ve 90'da Paixao'nun attığı gollerle 4-1 devirmeyi başardı.
Tek golü Celil'den
Turuncu-Beyazlılar'ın tek sayısı 31. dakikada Galatasaray 'dan transfer edilen genç oyuncu Celil Yüksel'den geldi. Bu sonuçla Altay puanını 57'ye çıkarıp, Play-Off'taki yerini iyice sağlamlaştırdı, direkt gidiş bileti için de şansını sürdürdü. Adana ise 34 puanda kaldı ve bitime 3 hafta kala lig kalmayı garantileme fırsatını kaçırdı.