Büyük Altay Süper Lig aşkına!

Ligin son haftalarına girilirken, Süper Lig 'i hedefleyen Altay, son iki haftada Bolu ve Ankara karşısında takılmış, 5 puan bırakmıştı. Siyah-Beyazlılar bu kez Adana karşısında hata yapmadı. İzmir temsilcisi rakibini 20'de Regattin, 41'de Erhan Çelenk, 59'da Thiam ve 90'da Paixao'nun attığı gollerle 4-1 devirmeyi başardı.

Tek golü Celil'den

Turuncu-Beyazlılar'ın tek sayısı 31. dakikada Galatasaray 'dan transfer edilen genç oyuncu Celil Yüksel'den geldi. Bu sonuçla Altay puanını 57'ye çıkarıp, Play-Off'taki yerini iyice sağlamlaştırdı, direkt gidiş bileti için de şansını sürdürdü. Adana ise 34 puanda kaldı ve bitime 3 hafta kala lig kalmayı garantileme fırsatını kaçırdı.



