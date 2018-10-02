Fenerbahçe'de Hollandalı çalıştırıcı Philip Cocu ile kötü gidişat nedeniyle kısa zamanda yolların ayrılması bekleniyor. Philip Cocu'nun yerine gelecek isim ise büyük merak konusu. Sezon başında gündeme gelen Zeljko Buvac isminin tekrar gündeme gelebileceği konuşuluyor. Peki, Zeljko Buvac kimdir? İşte detaylar...

Zeljko Buvac kimdir? Kaç yaşında, hangi takımlarda görev yaptı?

Zeljko Buvac, 13 Eylül 1961 doğumlu ve 56 yaşında. Bosna-Hersekli Buvac, teknik direktörlük kariyerine futbolu bıraktığı SC Neukirchen'de yardımcı antrenör olarak başladı.

Jurgen Klopp ve Zeljko Buvac ikilisi 17 yıl boyunca birlikte çalıştı. İkilinin serüveni sırasıyla Neukirchen, Mainz 05, Borussia Dortmund ve son olarak Liverpool'da devam etti. Mayıs ayı başında Arsenal'den ayrılan Arsene Wenger'in yerine düşünülen Buvac, bahis şirketleri tarafından 1 numaralı aday olarak gösterildi. Klopp'un yardımcı antrenörlüğünü yapan Buvac için Nuri Şahin ''Klopp'un ikizi gibi'' '' yorumunda bulunmuştu.