Bütün dünya Öykü için seferber oldu

Öykü için Türkiye'de düzenlenen kampanyaya verilen destek ise bazı sanatçıların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikte hızla artıyor. Anne Eylem Yazıcı, Öykü Arin'in milyonda bir görülen bir hastalığa karşı mücadele ettiğini söylerken, "Önümüzde 2,5 ay gibi bir zaman var. Yüzde 100 uyumlu donör bulunmazsa yüzde 50 uyum bulunan ben veya eşimden nakil yapılacak. Bu da yüksek risk" dedi.

"KEMİĞİMİZİ Mİ KIRACAKLAR?"

Kök hücre nakliyle ilgili toplum olarak yeteri kadar bilinçli olmadıklarını söyleyen Eylem Yazıcı, "Kemik iliği nakli denince 'kemiğimizi mi kıracaklar, iliğim biter mi' gibi sorular geliyor. Uygun donör seçildiğinizde Sağlık Bakanlığı sizi uçakla hastanın bulunduğu kente getiriyor. Hastanenin yakınlarında bir otelde misafir ediyor. İlk 4 gün size aşı yapılıyor. Kanınızdaki kök hücre sayısını artırmak üzere. Beşinci gün ise tıpkı trombosit alır gibi sizden kan alıyorlar, kök hücrelerini ayrıştırıp kanınızı size geri veriyorlar. Sadece 5 gün işinizden, gücünüzden ayrı kalacaksınız ama sizin sayenizde başka bir insan sevdikleriyle yıllar geçirecek" dedi. (YENİ ASIR)