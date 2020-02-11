Vücut geliştirmek ve istenilen kas grubunu hem kuvvet hem görsel açıdan ortaya çıkarabilmek için, belirli hareketler büyük öneme sahiptir. Tabii vücudun farklı noktalarında pek çok değişik kas grubu bulunur. Onların etkin şekilde ve eşit oranda istenilen noktaya ulaşabilmesi için, ayrı ayrı çalışma yapılması gerekir. Bu çalışmalar ise özel vücut geliştirme aletleri üzerinden ele alınır. Kullanılan bu aletlerden biri de butterfly hareketini gerçekleştiren alettir.

Kendine özel makinesi bundan bu hareket sayesinde, hedeflenen kas grubu etkin şekilde çalıştırılabilmektedir. Önemli olan periyodik olarak program dahilinde verilen hareketleri hatasız ve eksiksiz şekilde gerçekleştirmektir. Tabii bu hareketi yapabilmek için spor salonlarına gitmek ve bu aletleri özel olarak program dahilinde kullanmak gerekir.

Butterfly Hareketi Nereyi ve Hangi Kası Çalıştırır?

Vücut geliştirme konusunda temel hareketlerden biri olarak butterfly öne çıkmaktadır. Özellikle bench press hareketinden sonra gelen en önemli temel harekettir. Polaris ya da butterfly gibi pek çok ismi bulunan bu hareket, vücut geliştirme konusunda çalışan birçok kişi için büyük öneme sahiptir. Göğüs adele grubu ile omuz birleşim noktalarının senkronize şekilde çalışmasına olanak tanıyan bir hareket olduğunu söylemek mümkün. Bu bölgedeki kasları oldukça gelmek suretiyle kısa sürede istenilen şeklin alınmasına olanak vermektedir.

Butterfly Hareketinde Bilinmesi Gerekenler

Butterfly hareketi mutlaka bir uzman kontrolü altında yapılması gereken hareketlerden biridir. Ayrıca ele alınan vücut geliştirme programı dahilinde ele alınması önemlidir. Böylece vücudun diğer kas grupları ile beraber, göğüs adele grubu ile omuz birleşim kısımlarını çalıştırma şansı elde edilebilir. Görsel olarak da fit bir vücut konusunda büyük öneme sahip olan bu kısım için, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

- Mümkün olduğu kadar vücut geliştirme konusunda programda yer almalıdır.

- Ortalama 4 set muhakkak uygulanması gereken bir harekettir.

- 8 ile 15 tekrar arası yapılması en ideal sayılar arasında gelir.

- Çalışma gerçekleşirken mutlaka 8 tekrarın aşağısına düşülmemelidir.

- Hareketli mümkün olduğu kadar yavaş şekilde yapmaya özen gösterilmelidir.

- Ayrıca hareketi gerçekleştirirken mümkün olduğu kadar kolları yana açarak germe yapılmalıdır.

Bu konulara dikkat etmek suretiyle sağlıklı şekilde bölgedeki kas gruplarını arzu ettiğiniz noktayı ulaştırabilirsiniz.

Butterfly Hareketi Nasıl Yapılır?

Vücut geliştirme konusunda temel hareketlerden biri olmasının yanı sıra kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Bu hareket özel bir makine eşliğinde ele alınır. Oturarak gerçekleştirilen hareket iki tarafta pistonlu kolları bulunan sistem üzerinden gerçekleşir. Kollar bu iki taraftaki mekanik kollara dayandırılmak suretiyle, dikkatli şekilde öne doğru itilerek göğüs bölgesinde kapanma gerçekleşir.

Yeniden yavaş yavaş yan tarafa doğru bırakılmak suretiyle 8 ile 15 arasında tekrar yapılır. Hareket 3 veya 4 set üzerinden ele alınması ayrıca kas gruplarını etkin şekilde ortaya çıkmasına imkan verir.

Butterfly Hareketi ve Doğru Beslenme

Vücudun farklı kaslarını harekete geçirmek için ele alacağınız çalışmalar tek başına yeterli olmaz. Özellikle butterfly gibi temel hareketler ele alınmak istendiğinde kuvvetli kalmak büyük öneme sahiptir. O yüzden diyet üzerinden sağlıklı beslenmek başta olmak suretiyle, doğru besin kaynakları ile protein ağırlıklı yiyecekler tüketilmelidir.

Butterfly Hareketi ve Egzersiz

Sağlıklı beslenmek ve vücut geliştirme üzerinden Butterfly hareketi ile beraber, vücudun eşit oranda şekil alabilmesi egzersiz yapmaya bağlıdır. Böylece fazla kilo almadan yağ yakımı günde yarım saat veya 1 saat yürüyüş ya da koşu üzerinden gerçekleştirilebilir. Bununla beraber ele alacağınız Butterfly hareketi üzerinden, göğüs adele grubu ve omuz birleşim kısımlarını istediğiniz noktaya ulaştırabilirsiniz.