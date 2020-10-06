Butler coştu, Miami kazandı

NBA finalinde, Miami Heat ilk galibiyetini aldı. Lakers karşısında 2-0 geriye düşen ve iki önemli oyuncusu; Dragic ve Bam Adebayo’nun yoksun olan Miami Heat pest etmedi. Finalin başında şampiyonluk için ‘LeBron James testini geçmeniz’ gerekiyor diyen Jimmy Butler’ın tarihi bir performansa imza attığı maçta Heat ilk çeyreği 26-23, devreyi 58- 54 önde geçti. Son bölümde de farkı 5 sayıya (85-80) çıkaran Heat bu üstünlüğü koruyarak sahadan 115-104 galip ayrıldı. Bu sonuçla Heat durumu 2-1’e getirerek seriye tuttundu.

Tarihi geçen performans

Heat zaferinin yanı sıra 40 sayı, 13 asist, 11 ribauntla tripledouble yapan Butler’ın performansı gündem yarattı. Butler bu istatistikle Jerry West (1969) ve LeBron James’ten (2015) sonra NBA finalinde 40 sayıyla “triple double” yapan 3. oyuncu oldu. Serinin 4. maçı bu gece TSİ 04.00’te oynanacak.