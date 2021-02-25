Busto Arsizio-Eczacıbaşı VitrA maç sonucu: 1-3

Eczacıbaşı VitrA, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio’ya konuk oldu. İtalya’da Busto Arsizio’da oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, 1 saat 42 dakika süren maçta rakibine 25-19, 15-25, 25-17 ve 28-26’lık setlerle 3-1 kaybetti.
Karşılaşmayı 30 sayıyla tamamlayan Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, maçın en değerli oyuncusu seçildi.
Karşılaşmanın rövanşı 4 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynanacak.
SALON: e-work Arena
HAKEMLER: Wojciech Maroszek (Polonya), Igor Porvaznik (Slovakya)
BUSTO ARSIZIO: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi, Leonardi (L) (Piccinini)
ECZACIBAŞI VİTRA: Mirkovic, Saliha, Yasemin, Boskovic, Fatma, Beyza, Simge (L) (Rigdon)
SETLER: 25-19, 15-25, 25-17, 28-26
SÜRE: 102 dakika (24, 23, 23, 32)