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Busto Arsizio-Eczacıbaşı VitrA maç sonucu: 1-3

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda İtalya temsilcisi Unet e-work Busto Arsizio’ya 3-1 yenildi.

25 Şubat 2021, Perşembe 23:34 Son Güncelleme:
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Busto Arsizio-Eczacıbaşı VitrA maç sonucu: 1-3

Eczacıbaşı VitrA, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio’ya konuk oldu. İtalya’da Busto Arsizio’da oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, 1 saat 42 dakika süren maçta rakibine 25-19, 15-25, 25-17 ve 28-26’lık setlerle 3-1 kaybetti.

Karşılaşmayı 30 sayıyla tamamlayan Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Karşılaşmanın rövanşı 4 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynanacak.

SALON: e-work Arena

HAKEMLER: Wojciech Maroszek (Polonya), Igor Porvaznik (Slovakya)

BUSTO ARSIZIO: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi, Leonardi (L) (Piccinini)

ECZACIBAŞI VİTRA: Mirkovic, Saliha, Yasemin, Boskovic, Fatma, Beyza, Simge (L) (Rigdon)

SETLER: 25-19, 15-25, 25-17, 28-26

SÜRE: 102 dakika (24, 23, 23, 32)

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