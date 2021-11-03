Büşranur Uray, Kars’ta kendisi gibi şampiyonlar yetiştiriyor

Wushu, kung fu ile güreş antrenörlüğü de yapan milli alpagut sporcusu Büşranur, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu’nda sporla buluşturduğu 30 öğrenciyi, şampiyonalara hazırlıyor.

Büşranur Uray, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fazla kilolarından kurtulmak için yaptığı spor sayesinde 15 kilo verdikten sonra milli takım serüveninin başladığını söyledi.

Alpagut Türkiye Şampiyonası’nda 6 aylık çalışma sonucunda birincilik elde ettiğini ifade eden Uray, "Türkiye şampiyonu olduktan sonra kick boksa geçtim, bölgelerde gittiğim müsabakalarda derece elde ettim ve Türkiye şampiyonasına gittim. Büyük kadınlarda Türkiye üçüncülüğü kazandım. Daha sonra w???ushu ile tanıştım ve üniversiteye de spor sayesinde gittim, spor öz geçmişimle Ardahan Üniversitesi’ne yerleştim." diye konuştu.

Uray, Susuz ilçesinde çocuklara yararlı bir şekilde kurs vermeye gayret ettiğini belirterek, 2018’den bu yana yetiştirdiği sporcularla 3 kez Türkiye Şampiyonası’na gittiklerini ve 2’sinde derece aldıklarını dile getirdi.

"Çok büyük yetenekler var"

Sporcuları zor şartlarda şampiyonalara hazırladığını anlatan Uray, şöyle konuştu:

"Buraya gelen sporcular köyden geldikleri için maddi durumları çok elverişli olmuyor. Şampiyonalarda 2 derece yaptık, ikisi de Türkiye üçüncülüğü. Kars’a wushuda gençler ve yıldızlarda ilk derece getiren sporcuları yetiştirdik. Kars’tan Avrupa şampiyonu çıkarmak istiyoruz. Güreşten de öğrenci götürmek istiyorum ama yeterli tesis yok, güreş için alanımız yok. Çok büyük yetenekler var ama imkansızlıklardan ötürü öğrencilerime bazı sporları yaptıramıyorum."

Uray, Antalya’da 3-13 Şubat 2020’de düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’na derece elde eden Muhammet Emin Orunlu, Hülya Urun’un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen Balkan Şampiyonası’ndan dereceyle dönebilmek için yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti.

Wushu’da Türkiye üçüncüsü olan Hülya Urun ise başarı elde edebilmek için kar, kış, soğuk hava, çamur demeden çalıştıklarını anlattı.

Aynı şampiyonada Türkiye üçüncülüğü elde eden Muhammet Emin Orunlu da araç lastikleriyle şampiyonalara hazırlandıklarını ifade ederek, Türkiye birincisi olmayı ve olimpiyatlarda derece almayı hedeflediklerini aktardı.