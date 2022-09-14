6 yıl önce başladığı boksörlüğe ara vermeden devam eden milli sporcu Busenur Yazan, her geçen gün başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Öpöz Altın Yumruk Spor Kulübü'nde çalışmalarını sürdüren Yazan, bu yıl ilk kez mücadele ettiği Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonasında 3 rakibini yenerek, şampiyon oldu. Antrenör Bülent Öpöz liderliğinde haftanın 7 günü antrenman yapan Yazan, olimpiyatlara gidip, şampiyon olmak istiyor.

"Ülkemi orada çok güzel bir şekilde temsil ettim"

Çalışmalarıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Busenur Yazan, 5-6 yıldır bu sporu yaptığını söyledi. Ağabeyinden örnek alarak bu spora başladığını kaydeden Yazan, “Geçen sen Türkiye ikincisi olmuştum. Bu sene Türkiye şampiyonu oldum. Yine Erzurum’da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında da şampiyon oldum. Tabi orada şampiyon olmak çok güzel bir duygu. Ülkemi orada güzel bir şekilde temsil ettim ve İstiklal Marşımızı okuttum, bayrağımızı dalgalandırdım” diye konuştu.

3 rakibini yenerek şampiyon olduğunu kaydeden Yazan, “İlk 2 rakibimi normal sayıyla yendim. Finalde ise Bosna Hersekli rakibimi nakavt ederek yendim ve Avrupa Şampiyonu oldum. Şampiyon olunca ailem çok duygulandı. Arkadaşlarımın hepsi beni tebrik etti. Orada Türk kadınının gücünü gösterdim, çok güzel bir duygu yaşadım. Bundan sonraki hedefim 2028 yılında Olimpiyatlar var. Oraya gidip, şampiyon olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

"28 yabancı ülkeye İstiklal Marşımızı dinlettirdik"

Öpöz Altın Yumruk Spor Kulübü Antrenörü Bülent Öpöz ise Buse’nin 2016 yılının son aylarında kendisinin yanında spora başladığını dile getirdi. O dönem minikler grubunda başladığını kaydeden Öpöz, “Ufaklıktan itibaren çalışmaya başladık. Kızımızda dirayetli çıktı. 2021 yılının Haziran ayında yapılan Türkiye Şampiyonasında ilk kez resmi maça çıktı. Burada Türkiye ikincisi oldu. Bu kızımız bu sene çok iyi hazırlandı. Türkiye Şampiyonasında 5 rakibini yenerek, şampiyon oldu. Ülkemizde yapılan Avrupa Şampiyonasında da 3 rakibini yenerek, şampiyon oldu. İstiklal Marşımızı katılan 28 ülkenin insanına dinlendirdi. Bu uzun bir çalışmanın ürünü. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"İmkansız diye bir şey yok"

Buse’yi sonraki seneye hazırladığını vurgulayan Öpöz, “Bu sene resmi turnuvalar bitti. Buse seneye bir kez daha Türkiye şampiyonasına katılacak. Orada şampiyon olup, dünya ve Avrupa Şampiyonası'na katılacağına inanıyorum. Buralarda da yine şampiyon olacaktır. Bunu yapacak kapasite zaten kendisinde var. Biz yıllar önce bu imkansızlık kelimesini zaten aşmıştık. İmkansız diye bir şey yok. Çok çalışarak, hiç kimseden destek görmeden de bu şampiyonluklar gelebiliyormuş. Biz bunları gösterdik. Ancak sporcularımız kimseden maddi bir destek beklemiyor ama kentin protokolünden manevi destek bekliyoruz” dedi.