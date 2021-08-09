Tokyo 2020 Olimpiyatlar Oyunları'nda altın madalya kazanan ve tarihe geçen boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin ilginç bir sakatlık hikayesi var. Mart ayında bir ameliyat geçiren, tam 6 hafta yumruk atamayan Busenaz, haziran ayında olimpiyat vizesi almayı başarmıştı. Elindeki sakatlık nedeniyle uzun süre sıkıntı yaşayan milli boksör, birçok doktora başvursa da çözüm bulamamıştı. Olimpiyatlar yaklaşıyor ama Busenaz, elindeki ağrılar nedeniyle boks yapamıyordu. Busenaz Sürmeneli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Milli Takım antrenörü Cahit Süme ile birlikte, spor yaralanmaları konusunda çok tecrübeli bir isim olan, bir dönem A Milli Basketbol Takımı'nın da sağlık ekibinin başında bulunan Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu'nun kliniğine gitti.

Tedavisi için olimpiyat seferberliği!

Beyzadeoğlu, bir ameliyat ile milli boksörün elindeki sorunun giderileceğini söyledi. Ancak bu görüşmeden bir gün sonra sabah saatlerinde ABD'ye gitmesi gereken Beyzadeoğlu, ameliyatın en az bir hafta sonra yapılabileceğini söyledi. Bu milli boksör için çok geçti. Sporcusunun Tokyo'dan madalya ile döneceğine çok inanan Federasyon Başkanı Gözgeç, haziran ayı başında kota müsabakalarının olduğunu belirterek bir günün bile önemi olduğunu anlattı ve hemen ameliyat için ısrarcı oldu.

Akşam görüşüldü, sabah ameliyata girdi

Bu görüşmenin akşam saatlerinde gerçekleşiyor oluşu ve Prof. Dr. Beyzadeoğlu'nun erken saatlerde ABD'ye uçuşunun bulunması işi zorlaştırsa da bir çözüm bulundu. Adeta bir seferberlik ilan edildi, hastane hızla, hazır hale getirildi, ameliyat ekibi oluşturuldu ve Busenaz, bir an olsun yanından ayrılmayan Başkan Gözgeç ve antrenörü Süme ile gece 04.00 sıralarında hastaneye gidip, sabahın ilk saatlerinde ameliyata alındı. Her şey planlandığı gibi oldu, başarılı bir ameliyat ile Busenaz, kendisini çok rahatsız eden el ağrısından kurtulurken, Beyzadeoğlu da ABD uçağına yetişti. Ardından tedavi süreci de çok başarılı geçen Busenaz, ameliyattan sonra kotayı geçti, sonra da hepimizin bildiği gibi Tokyo'da bütün rakiplerini yenip altın madalyayı kazanmayı başardı.

Gökhan German