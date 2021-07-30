Busenaz Sürmeneli: Arkamda milyonların olduğunu biliyorum

Sürmeneli’nin sporcusu olduğu Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, seri başı olarak katıldığı organizasyonda ilk turu bay geçen sporcunun, son 16 turunda ise Polonyalı rakibi Karolina Koszewska’yı net bir skorla yendiği anımsatıldı.

Başarılı boksörün çeyrek final müsabakasında rakibi Anna Lysenko’yu da mağlup ettiği vurgulanarak, "Seninle gurur duyuyoruz Busenaz. Sporcumuzu tebrik ediyor, yarı finalde başarılar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, 23 yaşındaki Busenaz Sürmeneli’nin ifadelerine de yer verildi.

Arkasında milyonların olduğunu bildiğini vurgulayan Busenaz Sürmeneli, şunları kaydetti:

"Madalya maçları zordur. Ben de bu nedenle maça temkinli başladım. Sonunda kazandım ve kadınlar boks branşında madalya kazanan ilk sporcu oldum. Kulübüm Trabzonspor’a ve Trabzon’a tarihte ilk kez olimpiyat madalyası getireceğim için çok mutluyum. Ancak yolum devam ediyor. Bundan sonraki maçlarım daha zor olacak ama ben her şeyin daha da güzel hale geleceğini düşünüyorum. Arkamda milyonların olduğunu biliyorum. Kulübüme, teknik ekibime, bu saatte kalkıp benim için dua edenlere, maçımı izlerken destek veren herkese teşekkür ediyorum."

AA