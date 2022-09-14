Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası beşinci gününde Buse Tosun Çavuşoğlu, Bediha Gün, Ebru Dağbaşı, Nesrin Baş ve Aslı Demir mindere çıktı.

72 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu ilk turu bay geçti. Çeyrek finalinde ABD'li Amit Elor'a tuşla yenilen Çavuşoğlu, Elor finale yükseldiği için repesaj hakkı elde etti. Milli güreşçi yarın repesajda Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşı karşıya gelecek.

Diğer güreşçiler Bediha Gün, Ebru Dağbaşı ve Nesrin Baş da turnuvadan elendi. Ayrıca 65 kiloda Azerbaycanlı Elis Manolova ile yaptığı repesaj karşılaşmasında yenilen Aslı Demir de şampiyonaya veda etti.

Taha Akgül yarın mindere çıkacak

Turnuvanda yarın erkekler serbest stilde 4 milli güreşçi elemelere çıkacak. 125 kiloda Taha Akgül, 70 kiloda Servet Coşkun, 79 kiloda Muhammet Akdeniz ve 86 kiloda Fatih Erdin mindere çıkacak. Seri başı olan olimpiyat şampiyonu Taha, ilk turu bay geçecek.