Buse Tosun Çavuşoğlu finalde

Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı final mücadelesinde Rumen Alexandra Nicoleta Anghel’i 7-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Buse, yarın finalde Alman Anna Carmen Schell ile karşılaşacak.

Öte yandan 53 kiloda Zeynep Yetgil, yarı final müsabakasında Yunan Maria Prevolaraki’ye, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu ise Bulgar Evelina Georgiova Nikolova’ya tuşla mağlup oldu.

Kadınlar 65 kiloda mücadele eden Aslı Tuğcu ise şampiyonaya veda etti.

BUDAPEŞTE (İHA)