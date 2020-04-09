Coronavirüse yakalanan ve virüsü yenen Fatih Terim’in kızı Buse Terim, son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımları ile dikkat çekiyor. Eski kilolu hallerinden eser kalmayan 2 çocuk annesi Buse Terim, tam 21 kilo verdi, hedeflediği kiloya ise mayıs ayında varacağını belirtti.

Buse Terim, ‘fasting’ yani ‘aralıklı oruç’ sistemiyle 21 kilo verdiğini açıkladı. Terim, bir dönem sosyal medyada kötü niyetli insanlar tarafından kiloları nedeniyle eleştirilmişti. Bu yorumların bir çoğunu kadınların yaptığının altını çizen Buse Terim, 18 ay arayla 2 çocuk doğurduğunun hatırlatıp, “Kilo yerine neler yaptığıma bak, takdir etmeyi öğren ve hemcinsim olduğunu hatırla” demişti.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR?

Aralıklı oruç diyeti vücudun belirli bölgelerinde biriken yağın kaybedilmesini ve metabolizmayı çalıştırarak hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayan popüler diyetlerden biridir. Diyet ve diğer kilo verme programlarından farklı olarak belirli saatlerde hiçbir şey tüketmeden yapacağınız beslenme şeklidir.

Kaynak: Akşam