Buse Naz Çakıroğlu ve Ayşe Çağırır 2. turda

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 4. gününde 2 dünya şampiyonu sporcumuz ringe çıktı ve galibiyet aldı. 48kg'da Ayşe Çağırır, ilk tur maçında Sırp rakibi Snezana Siljkovic'i hakeme 2 kez saydırdı maçta 5-0 mağlup etti, 2. tura çıktı. Milli sporcumuz bugün oynayacağı 2. tur maçında, mayıs ayindaki Dünya Şampiyonası çeyrek finalde yendiği İngiliz Demie-Jade Resztan'la karşılaşacak.

Olimpiyat 2.'si, son Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, 50kg ilk tur maçında Alman rakibi Maxi Klotzer'e göz açtırmadı, 5-0'lık rahat bir galibiyet aldı. Çakıroğlu da 2. tur maçını bugün yapacak, Polonya'dan Natalia Rok'la öğle seansında karşı karşıya gelecek. Şampiyonada bugün ayrıca, artı 81kg'da Şennuz Demir akşam seansında ringe çıkacak.