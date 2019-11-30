TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 13. haftasında deplasmanda kritik Altay maçı için Vali Hanefi Demirkol tesislerinden ayrılarak İzmir’e yola çıktı. Kırmızı Siyahlı kafilenin, yolculuk öncesi tesislerde yaptığı kahvaltıya Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç de katıldı. Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ise her iki isme de takıma verdiği desteklerden dolayı Onur Üyeliği Beratı verdi. Kahvaltı sırasında bir konuşma yapan Başkan Mustafa Akgören, “Çok yeni bir yönetim kurulu olarak yeni bir anlayışla, heyecanla, yeni bir ruhla yola çıktık. Ekip arkadaşları olarak şehrimizde birlik, beraberlik ve Eskişehirspor coşkusunu tekrar yaşatma amacıyla birtakım ziyaretlerde bulunduk. Bu ziyaretlerimizin karşılığında da ilk iadeyi ziyaret olarak şehrimizin mülki amiri sayın valimiz emniyet müdürümüzle beraber bizi şereflendirmiştir. Kendilerine camiamız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Eskişehirspor Süper Lig’i hak eden bir kulüp”

Eskişehirspor’u tekrar Süper Lig’de görmek istediklerini belirten Vali Özdemir Çakacak ise ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Eskişehirspor’umuz son yapılan kongrede yeni yönetim kurulu başkanı ve yeni yönetim kurulu üyeleriyle yola devam ediyor. Yönetim kurulunun geçen hafta içerisindeki ziyareti dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ben de bu sabah Eskişehirspor’un gideceği Altay maçı dolayısıyla sayın başkan ve yönetim kurulu üyelerine iadeyi ziyarette bulunmak ve Eskişehirspor’umuzun değerli futbolcularıyla birlikte kahvaltıda beraber olarak onları deplasman maçına uğurlamak üzere bir araya geldik. Eskişehirspor’umuz tarihinde önemli başarılara imza atmış köklü bir kulüptür. Eskişehirspor kulübüyle, sporcularıyla ve taraftarıyla gerçekten Süper Lig’i hak eden bir kulüp. Temennimiz Eskişehirspor’u oralarda görmek” dedi.

İHA