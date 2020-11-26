Buse Naz Çakıroğlu: Madalya alacağımıza inanıyorum

2019 Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa’nın en iyi boksörü seçilen Fenerbahçeli Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, "Kadın takımı olarak olimpiyatlarda madalya alacağımıza inanıyorum" dedi. Dünya şampiyonu milli sporcu Busenaz Sürmeneli ile Avrupa ve dünyada dikkat çeken sporcular arasında yer alan Çakıroğlu "Boks Kadın Milli Takımı’nın çok iyi gittiğini belirterek şunları söyledi: "2021 de bizim için güzel geçecek. Herkes 2 altın gözüyle bakıyor ama ben bu takımın 3-4 madalya alabileceğini düşünüyorum."