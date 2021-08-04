Kokugikan Arena’da Buse Naz, Çin Taipeisi’nden Hsiao-Wen Huang’ı 5-0 yendikten sonra AA’ya açıklamalarda bulundu.

İlk hedefine ulaştığını dile getiren Buse Naz, "Finale çıkmak yeterli değil, altın madalya kazanmak istiyorum. Heyecanımızı kontrol etmeye ve sevincimizi ortada tutmaya çalışıyoruz. İnşallah Türkiye’de olmayan kadın boksundaki altın madalyamızı alacağız." dedi.

Türk kadınının gücünün gösterdiklerini vurgulayan Buse Naz, "Biz altın madalya almak için buradayız. Bütün hislerimi altın madalyadan sonra açıklayacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

TOKYO (AA)