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Buse Naz Çakıroğlu: Finale çıkmak yeterli değil, altın madalya kazanmak istiyorum

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boksta kadınlar 51 kiloda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, hedefinin altın madalyayı kazanmak olduğunu söyledi.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 09:51 Son Güncelleme:
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Buse Naz Çakıroğlu: Finale çıkmak yeterli değil, altın madalya kazanmak istiyorum

Kokugikan Arena’da Buse Naz, Çin Taipeisi’nden Hsiao-Wen Huang’ı 5-0 yendikten sonra AA’ya açıklamalarda bulundu.

İlk hedefine ulaştığını dile getiren Buse Naz, "Finale çıkmak yeterli değil, altın madalya kazanmak istiyorum. Heyecanımızı kontrol etmeye ve sevincimizi ortada tutmaya çalışıyoruz. İnşallah Türkiye’de olmayan kadın boksundaki altın madalyamızı alacağız." dedi.

Türk kadınının gücünün gösterdiklerini vurgulayan Buse Naz, "Biz altın madalya almak için buradayız. Bütün hislerimi altın madalyadan sonra açıklayacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

TOKYO (AA)

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