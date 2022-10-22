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Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlanda'dan Caitlin Fryers'ı 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

22 Ekim 2022, Cumartesi 18:52 Son Güncelleme:
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Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa şampiyonu oldu

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlanda'dan Caitlin Fryers ile finalde karşı karşıya geldi.

Rakibini 5-0 mağlup eden Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu ile bronz madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir'i tebrik ediyorum. Bu yolda sizlere destek olan başta aileleriniz ve antrenörleriniz olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

İSTANBUL, (DHA)

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