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Burundi’de 4 futbolcu yıldırım çarpması sonucu öldü

Burundi’de, bir futbol maçı sırasında yıldırım düşmesi sonucu 4 oyuncunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

21 Ocak 2019, Pazartesi 20:17
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Burundi’de 4 futbolcu yıldırım çarpması sonucu öldü

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin en fazla nüfusa sahip Bujumbura kentinin 120 kilometre kuzeyinde yer alan Ngozi'deki futbol karşılaşmasında sahaya yıldırım düştü. 

Sahadaki futbolculardan altısına yıldırım isabet etti. Bu oyunculardan ikisi olay yerinde, ikisi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 2 futbolcunun tedavisi ise sürüyor.

Burundi’de yağmur sezonunda fırtına ve şiddetli yağışlar her yıl doğal afetlere yol açıyor.

Sosyal İşler Bakanlığının verilerine göre, geçen yıl afetlerden 60 bin aile etkilendi.

AA

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