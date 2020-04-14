Burun tıkanıklığının en sık karşılaşılan nedenleri arasında burunda ve genizde et olması, grip enfeksiyonları, sinüzit ve nezle gibi durumlardır. Burnu ikiye ayıran burun septumunun eğri olması en sık olarak karşılaşılan yapısal bozukluklardan biridir. Böyle bir durum söz konusu ise tedavi cerrahi yöntem ile gerçekleşir. Burun tıkanıklığının tedavisi nedene göre değişmektedir. Burun tıkanıklığı soluk alıp vermeyi zorlaştırarak hem uyku kalitesini hem de yaşam kalitesini düşürür. Burun tıkanıklığı yaşayan kişi ağızdan soluk alıp verir. Horlama, gece ağzı açık uyuma, sürekli yorgunluk, ağız kokusu ve dudak kuruluğu oluşur. Burun tıkanıklığı için evde uygulanabilecek çözümlerde bulunur.

Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Soğan: Soğanın kendine has olan güçlü kokusu mentol gibi etki oluşturur ve burundan salgılanan mukusun yumuşayarak akmasını kolaylaştırır. Mukusun akmasını sağlayarak burun tıkanıklığını açar. Tıkalı olan burun için iyi gelen ve etkili olan yöntemlerden biridir.

Atkuyruğu Otu: Atkuyruğu otu ile eşit miktarda nergis çiçeği birlikte bir havan içerisinde ezilir. Ezilen otlar bir miktar zeytinyağı ve su ile biraz sulandırılır. Bir gün boyunca elde edilen karışım bekletilir. Ertesi gün karışım süzülür. Bir saat ara ile burun içerisine birkaç damla damlatılır.

Lavanta Çiçeği: Kaynamış olan bir bardak su içinde bir tutam miktarında lavanta 10 dakika boyunca demlenir. Demlendikten sonra süzülür ve ardından elde edilen su buruna çekilir. Tıkanıklık kaybolana kadar her gün bir saat ara ile bu işlem uygulanır. Burun tıkanıklığına çok iyi gelen yöntemlerden biridir.

Nane: burnun içinde bulunan sinir reseptörlerinin uyarılmasını sağlayan mentol içeriği ile çok daha rahat nefes almayı sağlar. Nane burun içerisindeki mukusunda incelip, tıkanıklığın kaybolmasına ve bu şekilde nefes alıp vermenin normale dönmesini sağlar. Nane yağı ve hindistancevizi yağlarının her birinden iki çay kaşığı kadarını karıştırıp buruna sürmek rahat nefes almayı sağlar.

Zencefil: Burunda meydana gelen tıkanıklıkların açılmasını sağlayacak olan antiinflamatuvar özelliğini bulundurur. Bu özellik ile hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de mukusu yumuşatır. Vücudu ısıtarak burun tıkanıklığı ile meydana gelen diğer belirtilerin etkisini azaltır. İki bardak su ocakta kaynatılır. İçerisine toz zencefil ya da 1 tatlı kaşığı kadar yeni dilimlenen taze zencefil eklenir. Üstü kapatılarak 10 dakika kadar kısık ateş üzerinde kaynatılır. Sıcakken içilir. Geri kalan su içerisine ise bez batırılarak ıslatılır. Islatılan bez ile alın, burun ve başa uygulanır. Bir gün içinde iki defa yapılmalıdır.

Sarımsak: İçeriğinde burun tıkanıklığını açacak olan dekonjestan özellik ile balgam söktürücü özellik vardır. Sarımsak aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir ve enflamatuvar belirtilerini azaltır. Bir bardak kaynamış su içine 2 diş veya 4 diş sarımsak atılarak 3 dakika daha kaynatılır Ardından içerisine bir çay kaşığı kadar zerdeçal eklenir. İyice karıştırılan karışım içerisine istenildiği takdirde karabiber de eklenerek günde bir defa tüketilebilir.

Burun Tıkanıklığı Nasıl Açılır?

Burun tıkanıklığı çok fazla yaşanan bir durumdur. Kişinin hayat kalitesini ve özellikle uyku kalitesini etkilediğinden dolayı bir an önce burun tıkanıklığının giderilmesi istenir. Burun tıkanıklığını açmak için en çok bilinen yöntem tuzlu su yöntemidir. Tuzlu su yöntemi burun tıkanıklığı için oldukça etkili yöntemlerden biridir. Burun tıkanıklığını açmak için kullanılan tuzlu su burun içerisine birkaç damla damlatılarak yapılmaktadır.

Tuzlu su burundaki mukusun dışarı çıkmasına yardımcı olur. Çocuklarda da uygulanabilecek olan bir yöntemdir. Tuzlu su buruna da çekilebilir. Bu şekilde daha etkili olmaktadır fakat geniz yanması yaşanmaması için burun içerisine hızlı ve şiddetli şekilde tuzlu su çekilmemelidir. Aynı zamanda bulunulan ortamın nemli olması da burun tıkanıklığının geçmesini sağlar. Bulunulan ortamın nemlendirilmesi burundaki mukusun yumuşayarak dışarı atılmasını böylece burun kanallarının açılmasını sağlar.

Burun Tıkanıklığını Açmak ve Gidermek İçin Yapılacaklar

Burun tıkanıklığını açabilmek için mutlaka oda nemlendirilmelidir. Ortam nemlendirici olan cihazlar kullanılabilirken, kalorifer üzerine ıslak bez konulması ile soba üzerine sıcak su konulması ile ya da çaydanlık içerisinde su kaynatılarak bu sağlanabilir.

Çeşitli bitki özleri ya da bitki özlerinin yağlarından elde edilen solüsyonları buruna çekmek oldukça etkilidir. Burun tıkanıklığını giderebilmek için bir kap içerisine kaynatılmış su konulur. Su içerisine mentol yağı, nane yağı gibi sinüsleri açıcı olan bitkilerin yağlarını koyun ve bir havlu ile baş kapatılarak bu kap üzerine eğilin. Burnunuza gelen havayı iyice içinize çekin kısa süre içerisinde çok daha rahat nefes alacaksınızdır. Gün içinde iki ya da dört defa uygulanabilen yöntemlerden biridir.

Burun yıkanmalıdır. Burun tıkanıklığında en iyi çözüm yöntemlerinden biri burun yıkamaktır. Burun mukusunun seyreltilmesini sağlar ve tıkalı burnu açar. Aynı zamanda burun deliklerinin nemlenmesini sağlar.

Burun içinde burnu tıkayan mukusu yumuşatıp burnu açmak için kullanılabilecek olan bir diğer yöntem ise sıcak kompress yöntemidir. Sıcak bir suya batırılan temiz bir havlunun fazla olan suyu sıkılır ve katlanarak burun üzerine konulur. Gerektiğinde sıkça tekrarlanabilir.