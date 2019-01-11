Transfer tahtasını bir türlü açamayan Bursaspor’da, teknik direktör Samet Aybaba takviye bekliyor, yönetim ise para arıyor.

Ocak ayında transfer yapabilmek için Yeşil-Beyazlılar’ın FIFA’ya tam 12 milyon TL ödemesi gerektiği öğrenildi. Bu rakam bulunmazsa, Timsah oyuncu alamayacak. Antalya kampına 16 altyapı oyuncusuyla gitmek zorunda kalan Aybaba, lige sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için direkt 11’de oynayacak en az 3 futbolcuya ihtiyaç duyduklarını söylemişti.

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