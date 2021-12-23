Bursaspor ’un yeni teknik direktörü Tamer Tuna, ilk antrenmanına çıktı. Genç teknik adamın teknik ekibi de belli oldu.

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 15dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Bursaspor son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Yeşil-beyazlılar yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

Bu arada Tamer Tuna’nın ekibi de belli oldu. İşte genç teknik adamın yanındaki isimler; Şakir Özkayımoğlu (Yardımcı Antrenör), İbrahim Dağaşan (Yardımcı Antrenör), Suat Arıcan (Kaleci Antrenörü), Can Güçer (Atletik Performans Antrenörü), Halil Taner Tarımer (Analiz Uzmanı)

İHA