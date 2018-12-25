Bursaspor’un yeni sezondaki desteği Auspexa olacak

Takımın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Bursaspor’un yeni sezondaki desteği Salih “Auspexa” Kızıldağ olacak. Auspexa daha önce Türkiye’de birçok ekipte boy göstermişti.

Oyunculuk kariyerinin ardından koç olarak sahnede yer alan Auspexa, bu gelişmeyle birlikte yeniden oyuncu olarak Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne dönüş oldu. Ünlü ismin kariyerinde HWA, Dark Passage, Beşiktaş gibi ekipler yer alıyor. (Playerbros)