Bursaspor'un yeni başkanı teknik direktörü açıkladı
Bursaspor'da olağanüstü seçimli genel kurula tek liste olarak giren Erkan Kamat, yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu. Kamat, TFF 1.Lig'de mücadele eden takım için eski oyuncuları ve teknik direktörleri Mustafa Er ile anlaştıklarını açıkladı
Bursaspor'da olağanüstü seçimli genel kurula tek liste olarak giren Erkan Kamat, yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu. Kamat, TFF 1.Lig'de mücadele eden takım için eski oyuncuları ve teknik direktörleri Mustafa Er ile anlaştıklarını açıkladı