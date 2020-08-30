Bursaspor'da olağanüstü seçimli genel kurula tek liste olarak giren Erkan Kamat, yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu. Kamat, TFF 1.Lig'de mücadele eden takım için eski oyuncuları ve teknik direktörleri Mustafa Er ile anlaştıklarını açıkladı