Bursaspor'un yeni başkanı teknik direktörü açıkladı

Bursaspor'da olağanüstü seçimli genel kurula tek liste olarak giren Erkan Kamat, yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu. Kamat, TFF 1.Lig'de mücadele eden takım için eski oyuncuları ve teknik direktörleri Mustafa Er ile anlaştıklarını açıkladı

30 Ağustos 2020, Pazar 20:28 Son Güncelleme:
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Bursaspor'un yeni başkanı teknik direktörü açıkladı

Bursaspor'da olağanüstü seçimli genel kurula tek liste olarak giren Erkan Kamat, yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu. Kamat, TFF 1.Lig'de mücadele eden takım için eski oyuncuları ve teknik direktörleri Mustafa Er ile anlaştıklarını açıkladı 

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