Mehmet İNAN-Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA)

Bursaspor'un küme düşmesinin ardından yeşil beyazlı ekibin tesisleri etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Bursaspor'un Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Tesislerin etrafına çok sayıda polis ekipleri sevk edilirken, TOMA'lar da tesisin önünde hazır bekletildi. Tesislere ise bir grup taraftar gelerek, alınan sonuçlara ve yönetime tepki gösterdi.

Öte yandan Bursaspor kafilesinin, Malatya'da kalacağı ve yarın İstanbul'a havayoluyla geleceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polislerden detaylar

-Tesisin önünden detaylar

-Taraftarlardan detaylar

(FOTOĞRAFLI)