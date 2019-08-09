Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor Kulübü'nün SMS kampanyasındaki ilk 3 gün geliri 288 bin lira oldu.

Mali krizin içerisinde bulunan Bursaspor, geçtiğimiz günlerde 'Yeniden Zirveye' adıyla bağış kampanyası başlatmıştı. Türkiye'nin dört bir yanından taraftarların destek olduğu SMS kampanyasında ilk 3 günde 18 bin SMS'e ulaşıldı. SMS'lerden elde edilen gelir miktarı ise 288 bin lira oldu. Bursaspor Kulübü de yaptığı duyuru ile taraftarına teşekkür ederek, "3 gün önce başlattığımız kampanyamıza 18.000 SMS gönderen Büyük Bursaspor Taraftarına teşekkür ediyor, bu desteğin artarak devam edeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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