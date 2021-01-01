TFF 1. Lig’in 17’nci haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Aktepe Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 13.30’da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan’ın yardımcılığını Bersan Duran ve Mehmet Şengül yapacak.

Bursaspor ile Keçiörengücü daha önce toplamda 4 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçların 2’sini Bursaspor, 1’ini Keçiörengücü kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sona erdi. Bu arada yeşil beyazlı takımın en golcü ismi Ali Akman, kart cezası sebebiyle yarın oynanacak olan karşılaşmada forma giyemeyecek.

İHA