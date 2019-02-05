Bursaspor, bu sezon kazandığı penaltıları gol yapamıyor. Yeşil-beyazlılar, ligde bu sezon kazandığı 4 penaltıdan sadece birinde ağları havalandırdı.

Yeşil-beyazlılar, dün sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor mücadelesinden golsüz eşitlikle ayrıldı. 20 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de Timsah, 24 puanla 11. sırada yer alıyor. Düşme hattının 4 puan uzağında yer alan yeşil-beyazlılar, bu sezon kazandığı penaltı atışlarında büyük şansızlık yaşıyor. Timsah, bu sezon rakipleriyle oynadığı maçlarda 4 kez beyaz noktaya gitti. Bu vuruşların 3'ünü Aytaç Kara, 1 tanesini ise Umut Nayir kullandı. Aytaç Kara, Atiker Konyaspor ile oynanan ilk maçta penaltıyı gole çevirdi. Daha sonra Galatasaray ve Evkur Malatyaspor maçlarında topun başına geçen Kara, penaltıları gole çeviremedi. Kara, Galatasaray maçında kaleci Muslera'dan dönen topu ağlarla buluşturdu.

Umut Nayir ise, dünkü maçta kazanılan penaltı için topun başına geçti. Golcü oyuncunun vuruşunda top direkten oyun alanına geldi. Bursaspor, böylelikle kazandığı son 3 penaltıyı gole çeviremedi.

İHA