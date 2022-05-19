Bursaspor’un Menemenspor maçı biletleri satışa çıktı

Spor Toto 1. Lig’in 38. haftasında oynanacak olan Bursaspor -Menemenspor maçının biletleri satışa çıktı.

Yeşil-beyazlı kulüp, belki de tarihinde ilk kez bununla ilgili taraftarını bilgilendirmedi. Satışa çıkan biletlerin fiyatları, son haftalarda olduğu gibi sabit tutuldu.

Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi; "Güney Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL, Kuzey Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL, Doğu Üst Tribünü: 10,00 TL, Doğu Alt Tribünü: 15,00 TL,Batı Alt Tribünü: 50,00 TL, VIP 1. Balkon Tribünü: 100,00 TL, 1963 Tribünü: 150,00 TL.”

BURSA (İHA)