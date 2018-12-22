Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Timsah Arena'da 23 Aralık Pazar günü saat 16.00’da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Bursaspor, ligde 20 puanla 10. sırada bulunurken, Yeni Malatyaspor ise 28 puanla lider Başakşehir'in arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Yeşil-beyazlılar, hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda başarılı bir performans sergileyen Malatya temsilcisini yenerek 3 puanı almak istiyor.

İki takım adına dikkat çeken önemli istatistiklerden biri de yeni transferler oldu. Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor’da takıma sezon başında katılan isimler 14’er gol kaydetmeyi başardı.

Bursaspor’da Aytaç Kara ve Iasmin Latovlevici 3, Umut Meraş, Umut Nayir ile Diafra Sakho 2, Allano Lima ve altyapıdan A Takım’a yükselen Ramazan Keskin de 1'er defa rakip fileleri sarstı. Böylelikle yeşil beyazlıların 16 golünün 14’üne yeni transferler imza attı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da ise Danijel Aleksic 7, Guilherme ve Mitchell Donald 3 ve Ömer Şişmanoğlu da 1 gol attı.