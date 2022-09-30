TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Bursaspor , taraftarı önünde Esenler Erokspor’u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak.

İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Şevket Teker yönetecek. Teker’in yardımcılıklarını Kürşathan Akın ve Oğuz Akyüz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Levent Balcı olacak.

Bu sezon iç sahada puan kaybetmeyen Bursaspor, bu galibiyet serisini sürdürmek isterken, 6 maçta 7 puan toplayan konuk ekip de kazanmak için sahada olacak.