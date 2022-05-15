12 yıl önce bugünlerde şampiyonluk kutlayan, şehre Manchester United heyecanı yaşatan Türk futbolunun 5. büyüğü Bursaspor , TFF 2. Lig’e düştü. Bandırma deplasmanında 4-2 yenilen Yeşil- Beyazlılar’ın lige vedası, taraflı tarafsız herkesi kahretti. Camiada küme düşmenin üzüntüsü yaşanırken istenmeyen olaylar meydana geldi. Maçın ardından Bandırma 17 Eylül Stadyumu çevresinde toplanan Bursaspor taraftarları, futbolculara tepki gösterdi.

Burak Altıparmak'ın boğazını sıkıp, tokat attı

Polis, stat çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bursasporlu futbolcular, maçın bitiminde 3.5 saat sonra takım otobüsüne bindi. Çevredeki taraftarların tepkisi üzerine takım kaptanı Burak Altıparmak, otobüsten indi. Altıparmak otobüsten indiği sırada bir taraftar, tecrübeli oyuncunun boğazını sıkıp, tokat attı.









'Bize saldırıyorlar! Korkuyoruz ağabey biz burada!'

Altıparmak, polislere, "Siz nasıl emniyet güvenliği alıyorsunuz, her yeri taşlıyorlar. Görmüyor musunuz? Bize saldırıyorlar. Korkuyoruz ağabey biz burada. Korkuyoruz anlamıyor musunuz?" dedi. Taraftarların ise futbolcuları 'Öleceksiniz' diye tehdit etmesi dikkat çekti. Araya giren polis ekipleri, arbedeyi yatıştırdı.









Bursasporlu taraftarlar toplanarak tepki gösterdi

Tesislerde 500 polis ekibi güvenlik önlemi alırken, taraftarlar tesise yaklaştırılmadı. Bursasporlu taraftarlar ise slogan atarak takımının küme düşmesine tepki gösterdi. Öte yandan Bandırma'dan dönen bir Bursasporlu taraftar, "benim annem öldü, ben bu kadar ağlamadım" diyerek tepki gösterdi.

İlk kez 3. seviye

Türkiye’nin şampiyon olmuş 5. büyük takımı olan, bir zamanlar Şampiyonlar Ligi’nde oynayan, 1963 yılında kurulan Bursaspor, TFF 2. Lig’e düştü ve tarihinde ilk kez 3. seviye lige düşmüş oldu. Yeşil-Beyazlılar gelecek sezon 2. Lig’den 1. Lig’e çıkmaya çalışacak.

1 milyar TL borçla

Bursaspor’un son genel kurulunda yapılan duyuruda kulübün borcunun 1 milyar TL’nin üzerinde olduğu açıklanmıştı. Ödemeler konusunda sıkıntısı devam eden Timsah’ın gelecek sezona transfer yasağı ve puan silme cezasıyla başlama ihtimali olduğu da gelen haberler arasında.