Sezonun ilk devresini tamamlayan Bursaspor, 9 günlük izinin ardından ikinci devre çalışmaları için 2-12 Ocak tarihlerinde Antalya Belek'te 10 günlük kamp yapacak.

4 kaleci, 28 oyuncu olmak üzere toplam 32 futbolcudan oluşan kamp kadrosunda 23 yerli, 9 yabancı futbolcu bulunacak. 23 yerli futbolcunun 16'si alt yapı kökenli oyuncularından olması dikkat çekerken, kamp kadrosundaki futbolcuların yaş ortalaması ise 22.5 oldu. 2 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Bursaspor, kamptaki ilk hazırlık maçını ise 6 Ocak Pazar günü saat 16:00'da Hollanda ekibi MVV Maastricht ile oynayacak.

Bursaspor'un kamp kadrosu ise şu isimlerden oluştu:

Okan Kocuk, Muhammed Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, Deniz Aydın, Barış Yardımcı, Muhammed Emin Sarıkaya, Aurelien Chedjou, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Ersoy, Santiago Vergini, Ahmet Furkan Özcan, Iasmin Latovlevici, Cengiz Umut Meraş, Onur Atasayar, Aytaç Kara, Ramazan Keskin, Tuğbey Akgün, Stephane Badji, Jani Atanasov, Abdullahi Shehu, Tunay Torun, Burak Kapacak, Abdülkadir Çelik, Henri Saivet, Furkan Soyalp, Eren Güler, Allano Lima, Yusuf Erdoğan, Çağatay Yılmaz, Diafra Sakho, Mehmet Umut Nayir, Ali Akman.

DHA



