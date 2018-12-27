Bursaspor'un kalesini 3 isim korudu!

Süper Lig'in ilk yarısı itibariyle kalesinde en az gol yiyen üçüncü takım olan Bursaspor'da 17 maçta kaleyi 3 isim korudu.

27 Aralık 2018, Perşembe 09:31 Son Güncelleme:
- A +
Bursaspor'un kalesini 3 isim korudu!

Yeşil-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı itibariyle ligde en az gol yiyen 3. takım. Teknik direktör Samet Aybaba, bu sezonun ilk yarısında kalede 3 isme görev verdi. Sezonun ilk 3 maçında timsahın kalesini Harun Tekin korudu.

Tecrübeli file bekçisinin Fenerbahçe'ye transferinin ardından kaleye Okan Kocuk geçti. 12 lig maçında kaleyi koruyan Kocuk, ilk maçlardaki performansı ile takdir topladı. Milli takıma kadar yükselen Kocuk'un formsuzluğun ardından kaleyi genç Muhammed Şengezer devraldı. Son 2 maçta takımın kalesini koruyan Şengezer, 1 gol yedi. Ligin ikinci yarısında Kocuk ile Şengezer arasında forma rekabetinin artması bekleniyor. 

Ligin en az gol yiyen 3. takımı 

Öte yandan Bursaspor ligde en az gol yiyen 3. takım. İlk yarı itibariyle Medipol Başakşehir 8, Evkur Yeni Malatyaspor 16, Bursaspor ise 17 gol kalesinde gördü. Yeşil-beyazlı takım, bu sezon kalesini 5 maçta gole kapattı. 

Ahmet Faruk Çabuk / BURSA (İHA)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.