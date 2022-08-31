Bursaspor’un kadro değeri TFF 2. Lig’de 3. sırada

TFF 2. Lig’de ilk kez mücadele edecek olan Bursaspor , kadro değeri olarak dikkat çekiyor. Transfer tahtasını açamamasına rağmen üç tecrübeli futbolcusunu kadroda tutan, Vakıfköy tabanlı oyuncularına güvenen yeşil-beyazlıların kadro değeri 2 milyon 600 bin Euro olarak dikkat çekiyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirvede ise Menemenspor yer alıyor. İzmir temsilcisi 2 milyon 930 bin Euro ile birinci, Şanlıurfaspor ise 2 milyon 700 bin Euro ile ikinci basamakta yer alıyor. Kadro değeri en az olan kulüp, 325 bin Euro ile Bayburt Özel İdare olarak göze çarpıyor.

Barış Yalım / BURSA (İHA)